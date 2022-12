Amber Moss-Birch – la nouvelle championne du monde junior de la prochaine génération d’étoiles montantes de la boxe britannique | Nouvelles de boxe

L’avenir de la boxe britannique s’annonce radieux. L’année dernière, l’équipe de GB Boxing a obtenu sa meilleure récolte de médailles aux Jeux olympiques en 100 ans. Cette année, les boxeurs amateurs britanniques ont excellé au niveau des jeunes.

Le poids léger Amber Moss-Birch et le poids super-lourd Enriko Itauma ont tous deux remporté des médailles d’or aux championnats du monde juniors en Espagne il y a deux semaines, avec une équipe d’Angleterre qui a remporté sept médailles remarquables lors de l’événement.

Moss-Birch fait partie d’une nouvelle génération d’athlètes montantes dans la boxe féminine.

Moss-Birch a la main levée lors de la finale des championnats du monde juniors





“C’était beaucoup plus sérieux cette fois, je pense à cause de ce qui était en jeu”, a-t-elle déclaré. Sports du ciel. “A voir la boxe, c’était les meilleurs amateurs du monde, c’était de la boxe de qualité.”

Elle n’était passée du poids moyen qu’au début de l’année pour ce tournoi. Mais Moss-Birch a arrêté son adversaire, l’Ouzbékistan Oltinoy Sotimboeva, au premier tour de leur finale de championnat du monde.

“Les Ouzbeks sont très bons, ils ont dominé le classement aux Mondiaux, ont obtenu le plus de médailles”, a déclaré Moss-Birch. “Le plan était juste d’arrêter son rythme, d’arrêter son flux.

“En entrant dans la finale, j’étais super, super nerveux. Je m’attendais à ce qu’il y ait trois trois, pour avoir un combat difficile. Mais je suis entré et puis les coups ont commencé à atterrir, vous savez quand vous frappez et c’est un coup franc et la tête remonte.

“L’arbitre n’a pas tardé à intervenir et à donner un compte et quelques autres se sont produits et cela a fini par être trois comptes… Il a été agité et j’étais super heureux. C’était fou, tout le monde applaudissait.

“C’était un peu un soulagement”, a-t-elle ajouté. “Tout s’est mis en place.”

Sa prochaine ambition est de monter dans l’équipe complète de GB et éventuellement de se produire au niveau senior.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Plus de deux millions de téléspectateurs ont écouté Claressa Shields contre Savannah Marshall, ce qui en fait l’événement de boxe professionnelle féminine le plus regardé de l’histoire et crée le plus grand public pour un événement sportif féminin en direct jamais diffusé sur Sky.



2022 a été une année décisive pour la boxe professionnelle féminine en Grande-Bretagne, avec Claressa Shields contre Savannah Marshall en tête d’affiche d’une carte de boxe féminine en octobre ainsi que Natasha Jonas en vedette lorsqu’elle est devenue championne du monde unifiée.

Il a été inspirant pour Moss-Birch de voir le développement de cet aspect du sport.

“La carte entièrement féminine que nous avons regardée au camp, alors que nous nous préparions pour ces Mondiaux, nous l’avons regardée en équipe. Même tous les gars étaient sur le bord de leur siège en disant à quel point les femmes étaient bonnes sur la carte”, Moss -Birch a dit.

“C’est génial de le voir. C’est tellement inspirant. Parce qu’il y a quelques années, la boxe féminine n’était pas si importante et maintenant de plus en plus de gens le voient.

“J’espère qu’après les amateurs, les Jeux olympiques, nous chercherons certainement à devenir professionnels”, a-t-elle ajouté.

“Je suis juste reconnaissante maintenant que les femmes construisent des tremplins pour nous.”