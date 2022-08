Amber Midthunder a un nouveau héros d’action pour vous

C’était le jour d’un grand combat de confrontation à “Proie” devait être abattu, et Amber Midthunder se sentait très mal.

Elle était malade et elle avait perdu la voix. La séquence impliquait l’action la plus intense physiquement du film, nécessitant une chorégraphie fine et une finition entraînante. Et vous voulez généralement être à votre meilleur face à un ennemi intergalactique qui a voyagé sur Terre pour chasser les gens pour le sport.

« Je voulais vraiment le faire ! Donc je n’ai parlé à personne de toute la journée », a déclaré Midthunder. “Et puis nous nous sommes dit:” Nous allons juste essayer et voir ce qui se passe. “”

Les nerfs d’acier ont payé. Vendredi, “Prey”, réalisé par Dan Trachtenberg, sera présenté en avant-première sur Hulu avec une nouvelle refonte de la série d’action “Predator” qui se déroule au début du 18ème siècle et se double d’une aventure de passage à l’âge adulte. Midthunder incarne Naru, une jeune Comanche qui doit faire ses preuves auprès d’une tribu qui la sous-estime.