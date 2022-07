Amber Heard va faire appel du jugement de 10 millions de dollars dans l’affaire de diffamation de Johnny Depp – National

Police plus grande

Police plus petite

Amber Heard a informé jeudi un tribunal de Virginie qu’elle ferait appel du jugement de 10,35 millions de dollars qu’elle a été condamnée à payer à son ex-mari Johnny Depp lors d’un procès en diffamation très médiatisé qui a révélé les rouages ​​de leur mariage troublé.

Les avocats de Heard ont déposé un avis d’appel devant la Fairfax County Circuit Court, où un procès de six semaines a comporté des témoignages captivants de Heard et Depp. Le document informe la Cour d’appel de Virginie que Heard a l’intention de faire appel du jugement, ainsi que des décisions rendues par le juge après le verdict, y compris le rejet de la demande de Heard d’annuler le verdict et de rejeter le procès ou d’ordonner un nouveau procès.

«Nous pensons que le tribunal a commis des erreurs qui ont empêché un verdict juste et équitable conforme au premier amendement. Nous faisons donc appel du verdict », a déclaré un porte-parole de Heard dans un communiqué. “Bien que nous réalisions que le dépôt d’aujourd’hui va allumer les feux de joie sur Twitter, nous devons prendre des mesures pour garantir à la fois l’équité et la justice.”

L’histoire continue sous la publicité

Le jury a ordonné à Heard de payer à Depp 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs.

Les dommages-intérêts punitifs ont été réduits à 350 000 $ sous un plafond d’État. Le jury a accordé à Heard 2 millions de dollars pour sa demande reconventionnelle.

Une grande partie des témoignages au cours du procès de six semaines se sont concentrés sur les affirmations de Heard selon lesquelles elle avait été abusée physiquement et sexuellement par Depp au moins une douzaine de fois. Depp a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais frappé Heard et qu’elle était l’agresseur.

“Le jury a écouté les nombreuses preuves présentées au cours du procès de six semaines et est parvenu à un verdict clair et unanime selon lequel l’accusée elle-même a diffamé M. Depp à plusieurs reprises”, a déclaré un porte-parole de Depp dans un communiqué.

Nous restons confiants dans notre cas et que ce verdict sera maintenu.