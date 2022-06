Amber Heard témoigne de son « jour de la mort »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amber Heard a insisté dans une interview diffusée mardi sur le fait qu’elle s’en tient à « chaque mot » de son témoignage – près de deux semaines après que Johnny Depp a gagné son procès en diffamation contre elle.

Un jury de Virginie a accordé à Depp 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts, rejetant les affirmations de Heard selon lesquelles il aurait été agressé physiquement et sexuellement.

« Bien sûr, jusqu’au jour de ma mort, je maintiendrai chaque mot de mon témoignage », a-t-elle déclaré à Savannah Guthrie dans l’émission « Today » lors de sa première interview depuis le verdict.

Le jury a également accordé à Heard 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite, concluant que Depp l’avait diffamée par l’intermédiaire de son avocat.

L’actrice a déclaré que l’affaire concernait « la liberté de dire la vérité au pouvoir ». Guthrie a déclaré que la question de savoir si elle avait été honnête était ce qui était en cause lors du procès, mais Heard a doublé. « C’est tout ce que j’ai dit, et je l’ai dit au pouvoir et j’en ai payé le prix », a déclaré Heard.

L’actrice « Aquaman » a fustigé le caractère public de la procédure, qui a été diffusée en direct sur d’innombrables réseaux. Sur Twitter et TikTok, Heard a été ridiculisé sans relâche.

« La grande majorité de ce procès s’est déroulée sur les réseaux sociaux », a-t-elle déclaré. « Je pense que ce procès est un exemple de ce qui a déraillé, qui est devenu fou, et le jury n’est pas à l’abri de cela… Je pense que même pour le juré le plus bien intentionné, il aurait été impossible d’éviter cela. »

Elle a décrit le passage de centaines de fans de Depp alors qu’elle se rendait au palais de justice du comté de Fairfax, qui tenaient des pancartes indiquant « brûlez la sorcière » et « mort à Amber ».

Quand ce fut son tour de témoigner, elle est entrée dans la barre des témoins et a vu des partisans de Depp, a-t-elle déclaré.

« J’ai vu une salle d’audience remplie de fans du capitaine Jack Sparrow qui étaient vocaux et pleins d’énergie », a-t-elle déclaré à Guthrie. « Ce fut la chose la plus humiliante et la plus horrible que j’aie jamais vécue. Je ne me suis jamais senti aussi éloigné de ma propre humanité. Je me sentais moins qu’humain. »

Guthrie a déclaré que de nombreuses personnes étaient « dégoûtées » par tout le spectacle et avaient peu de sympathie pour les deux parties. « Je ne blâmerais pas la personne moyenne de regarder cela et comment cela a été couvert et de ne pas penser que ce sont les gosses d’Hollywood à leur pire », a-t-elle déclaré.

La journaliste a demandé à Heard de répondre à une accusation de l’avocat de Depp selon laquelle son témoignage était la performance de sa vie.

« Dit l’avocat de l’homme qui a convaincu le monde qu’il avait des ciseaux pour les doigts », s’est moqué Heard, faisant référence au rôle de Depp dans « Edward aux mains d’argent ».

Guthrie a confronté Heard avec des enregistrements audio qui ont été diffusés lors du procès dans lequel elle a admis avoir provoqué une bagarre physique avec Depp et l’avoir frappé.

Dans un autre clip, elle l’a raillé: « Dis au monde, Johnny, dis-leur: » Johnny Depp, moi, un homme, je suis aussi victime de violence domestique « et vois combien de personnes croient ou se rangent du côté de toi. »

Heard a déclaré que ces extraits d’enregistrements beaucoup plus longs ne représentent pas avec précision leur relation. Elle a dit que Depp avait menti lorsqu’il avait témoigné qu’il ne l’avait jamais frappée.

L’un des avocats de Depp a déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle elle avait perdu était qu’elle n’avait jamais assumé la responsabilité de tout ce qu’elle avait fait dans le mariage. Heard a dit que ce n’était pas vrai.

« Je me suis comportée de manière horrible, presque méconnaissable pour moi-même. J’ai tellement de regrets », a-t-elle déclaré à Guthrie. « J’ai parlé du langage horrible. J’ai parlé d’être poussé au point où je ne savais même pas la différence entre le bien et le mal. »

Heard devrait discuter de ce qu’elle pense de Depp maintenant dans la partie 2 de son interview qui devrait être diffusée mercredi matin. Elle a qualifié son mariage avec Depp de « moche », mais a dit qu’il pourrait aussi être « magnifique ».

« C’était très, très toxique », a-t-elle dit à Guthrie. « Nous étions affreux l’un envers l’autre. Vous savez, j’ai fait beaucoup d’erreurs, beaucoup d’erreurs, mais j’ai toujours dit la vérité. »