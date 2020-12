Amber Heard a parlé de ses expériences cette année, déclarant à Sky News: « Rien n’aurait pu me préparer pour 2020. »

Dans une interview exclusive au Royaume-Uni, l’étoile a expliqué comment sa nouvelle série télévisée, basée sur un Stephen King roman, l’a forcée à poser des questions sur le fait d’être confrontée à « des circonstances incroyables et une adversité incroyable, et tout ce qui est en jeu ».

Etrangement prémonitoire, The Stand parle d’une grippe qui tue 99% de la population, et « d’une lutte de pouvoir du bien et du mal ».

Le tournage de l’émission s’est terminé en mars, juste avant que la pandémie de COVID-19 ne s’installe.

Depp quitte le tribunal avec son avocat David Sherborne plus tôt cette année



Heard, qui joue l’un des survivants de l’épidémie, a déclaré qu’en dépit du timing bizarre, rien n’aurait pu la préparer à la réalité de 2020 – une année au cours de laquelle elle a fait face à de nombreux défis.

L’actrice de 34 ans a fait la une des journaux cet été lorsqu’elle est apparue comme le témoin vedette du Sun dans son ex-mari. L’affaire de diffamation très médiatisée de Johnny Depp contre le journal.

En novembre, le juge Nicol a statué que le rapport du tabloïd sur les allégations selon lesquelles Depp était violent envers Heard était « pratiquement vrai ».

Pour le moment, Heard ne peut pas trop dire à quel point elle doit se sentir soulagée et justifiée, car Depp a demandé à faire appel du jugement et la poursuit également aux États-Unis pour un article distinct du Washington Post écrit il y a deux ans.

Si le procès en Virginie se poursuit (il est actuellement prévu pour mai 2021), les deux affronteront à nouveau le cirque médiatique.

Heard a déclaré à Sky News: « Rien n’aurait pu me préparer pour 2020, avouons-le. Je ne pense pas que je suis le seul à le dire. Je ne pense pas que rien aurait pu me préparer. »

Les deux stars pourraient à nouveau affronter un cirque médiatique, mais cette fois aux États-Unis



Dans une année qui a vu des ravages sur les plateaux de cinéma et de télévision à travers le monde, mettant un terme à la plupart des productions, The Stand est « opportun », dit-elle, étant donné qu’ils ont réussi à s’enrouler juste à temps.

« Nous avons arrêté le tournage fin mars, heureusement c’était à la fin du tournage, mais je devais quand même faire des reprises plus tard quand les choses ont recommencé à se rouvrir, donc c’est ironique que nous ayons dû arrêter de filmer notre émission à propos d’une pandémie mondiale et d’une lutte pour le pouvoir entre le bien et le mal, et un gouvernement et une société qui fermeront après une pandémie… juste avant celle-là.

The Stand est l’un des livres les plus appréciés de King et le plus long.

Heard joue Nadine Cross, et bien que les fans sachent à quoi s’attendre du personnage, pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, elle commence un mystère total.

«C’est exactement ce qui m’a attiré vers Nadine, sa complexité et son incapacité à la classer dans une catégorie ou à la définir facilement est exactement ce qui, je pense, la rend convaincante et en a fait le personnage le plus intéressant à lire pour moi», dit l’actrice.

«Je ne veux pas jouer un personnage facile à comprendre ou dont les motivations sont transparentes, c’est plus intéressant de jouer un personnage qui fonctionne comme beaucoup d’entre nous sont derrière plusieurs couches de masques qui changent, en fonction de notre situation et à qui nous avons affaire.

« Et Nadine est comme ça sur les stéroïdes, les enjeux sont vraiment élevés pour elle et tout est en jeu, donc c’était un défi mais c’est exactement pourquoi j’étais attiré par elle. »

Entendu comme Nadine Cross et Gordon Cormier comme Joe dans le stand. Pic: Robert Falconer / CBS



La série, qui met également en vedette Whoopi Goldberg, James Marsden et Alexander Skarsgard, examine comment les gens font face lorsqu’ils sont laissés pour survivre seuls.

Alors que certains se regroupent, d’autres choisissent de faire cavalier seul. Certains ne supportent pas les nouvelles circonstances et choisissent de se suicider.

Heard ne se demandera pas si elle se considère comme une combattante ou non – mais pense que tout le monde se sera posé des questions similaires cette année.

Whoopi Goldberg comme mère Abigail dans le stand. Pic: Robert Falconer / CBS



« Cela fait partie de ce que j’aime dans la série en général, c’est qu’elle force le public à penser: » Que ferais-je face à des circonstances incroyables et à une adversité incroyable et que tout est en jeu? «

« » Que feriez-vous? Pour quoi vous battriez-vous? Et puis, vous savez, « qui seriez-vous? » J’aime le fait que cela vous oblige à penser les choses de cette façon.

« Et je sais que tous ceux qui ont vécu cette année peuvent raconter – c’est exactement ce que nous nous sommes demandé beaucoup. »

Cette année a été définitivement difficile pour Heard.

Vers la fin du procès pour diffamation de Depp, elle a fait une déclaration devant le tribunal disant qu’il avait été « incroyablement douloureux » de revivre sa rupture, ainsi que les « détails traumatisants et intimes » de sa vie « diffusés dans le monde entier ». Elle a conclu en disant qu’elle espérait enfin passer à autre chose.

Maintenant, The Stand attirera probablement l’attention pour son jeu d’acteur – un projecteur que l’actrice préférera sans aucun doute.

Le stand sera diffusé sur Starzplay à partir du dimanche 3 janvier.