Amber Heard remporte une victoire juridique dans une affaire de parjure après avoir prétendument introduit clandestinement ses chiens en Australie

L’affaire de parjure d’Amber Heard, vieille de huit ans, semble enfin être derrière elle.

Les procureurs australiens ont choisi d’abandonner les poursuites contre Heard pour avoir prétendument menti au pays sur la façon dont ses deux chiens, Boo et Pistol, sont arrivés sur la Gold Coast en 2015.

À l’époque, Heard était encore mariée à Johnny Depp qui tournait le cinquième film « Pirates des Caraïbes » en Australie. Heard lui a amené deux Yorkshire terriers lorsque l’ancien couple est resté à l’étranger.

Le ministère australien de l’Agriculture, des Pêcheries et des Forêts, un organisme de surveillance de la biosécurité, a annoncé mercredi sa décision de ne pas poursuivre Heard pour avoir enfreint les réglementations strictes de quarantaine du pays.

Le département stipule que les animaux de compagnie étrangers doivent être mis en quarantaine pendant 10 jours lors de leur première arrivée dans le pays, et ils estiment que Heard était au courant de cette politique stricte, mais l’aurait ignoré en les faisant entrer clandestinement dans le pays.

« Aucune mesure de poursuite ne sera prise contre… Entendu suite aux allégations liées à sa condamnation pour l’importation illégale de deux chiens », a indiqué le département dans un communiqué.

Les mensonges présumés de Heard sont nés lorsque les autorités australiennes ont comparé ce que son avocat a dit au tribunal en 2016 et le témoignage qui a été donné à Londres en 2020.

En 2016, Heard a plaidé coupable d’avoir fourni un faux document d’immigration pour faire entrer les chiens dans le pays. Si les autorités australiennes avaient choisi de poursuivre Heard pour l’accusation plus grave d’importation illégale des chiens, elle aurait pu encourir une peine de 10 ans de prison. Cependant, ils ont également abandonné ces accusations.

Pendant ce temps, l’accusation de faux documents était passible d’une peine maximale d’un an de prison et d’une amende de plus de 7 650 dollars américains.

La magistrate Bernadette Callaghan a, à la place, condamné Heard à une caution de bonne conduite d’un mois, en vertu de laquelle elle aurait été condamnée à une amende de 1 000 dollars australiens (environ 647 dollars américains) si elle avait commis d’autres crimes en Australie dans le mois suivant sa condamnation.

En 2015, l’assistant de Depp aurait informé Heard qu’emmener les chiens en Australie violerait ses règles sur la protection de la biosécurité contre les entités étrangères. Heard aurait fait une fausse déclaration sur sa carte d’immigration lorsqu’elle aurait coché « non » à la question de l’importation dans le pays de tout ce qui aurait dû être déclaré.

« Ce n’est pas parce qu’il s’appelle Johnny Depp qu’il est exempté de la loi australienne », a déclaré Barnaby Joyce, alors ministre de l’Agriculture, lors d’une conférence de presse en mai 2015. « Il y a une procédure si vous voulez amener des animaux : vous obtenez le permis, ils entrent en quarantaine et ensuite vous pouvez les avoir… Il est temps que Pistol et Boo retournent aux États-Unis.

L’incident mondial a conduit l’ex-couple à publier une vidéo d’excuses et Depp à louer un jet privé pour ramener Boo et Pistol à Los Angeles pour leur sécurité, ce à quoi la vice-première ministre Joyce a tweeté : « Les chiens sont partis ».

Lorsque Heard et Depp ont divorcé en 2017, elle a obtenu la garde de Pistol et Boo.

Heard a perdu l’année dernière un procès en diffamation télévisé à l’échelle nationale contre Depp en Virginie. L’affaire s’est terminée en juin 2022 avec un jugement de 10,35 millions de dollars contre Heard pour diffamation de Depp en écrivant un éditorial de 2018 dans lequel elle se présentait comme une victime de violence domestique. L’éditorial n’a pas nommé Depp. Le jury a remis à Heard 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.