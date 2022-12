Amber Heard règle une affaire de diffamation avec Johnny Depp pour 1 million de dollars

Ambre Entendu a accepté de payer 1 million de dollars à Johnny Depp pour régler sa plainte en diffamation contre elle, a déclaré une source proche de l’accord à Fox News Digital.

Heard, 36 ans, a accepté de cracher la somme à sept chiffres pour mettre fin à leurs querelles acrimonieuses dans la salle d’audience.

“Il est important pour moi de dire que je n’ai jamais choisi cela. J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la savais a été détruite”, – Amber Heard a écrit sur Instagram

“Après de longues délibérations, j’ai pris une décision très difficile pour régler l’affaire en diffamation intentée contre moi par mon ex-mari en Virginie”, a-t-elle écrit lundi sur Instagram.

“Il est important pour moi de dire que je n’ai jamais choisi cela. J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite”, indique le communiqué. “La diffamation à laquelle j’ai été confrontée sur les réseaux sociaux est une version amplifiée de la manière dont les femmes sont à nouveau victimisées lorsqu’elles se manifestent. Maintenant, j’ai enfin l’occasion de m’émanciper de quelque chose que j’ai tenté de quitter il y a plus de six ans et à des conditions Je peux accepter.”

Heard a ajouté que l’accord n’impose aucune restriction à sa capacité à parler de l’affaire ou de la désintégration de son mariage.

Je n’ai fait aucun aveu, ce n’est pas un acte de concession”, a-t-elle écrit. “Il n’y a pas de restrictions ou de bâillons concernant ma voix pour aller de l’avant.”

Le spectacle de salle d’audience télévisé à l’échelle nationale en Virginie s’est terminé en juin avec un jury accordant à Depp un jugement de 15 millions de dollars contre Heard pour l’avoir diffamé à propos d’un éditorial qu’elle a écrit en se qualifiant de victime de violence domestique.

Le juge Penney Azcarate a réduit la somme à 10,35 millions de dollars. Le jury a remis à Heard 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite, mais le verdict a été largement considéré comme une victoire écrasante pour Depp.

L’actrice “Aquaman” et Depp ont tous deux fait appel du verdict avant de parvenir à leur dernier accord.

Un porte-parole de Depp n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.