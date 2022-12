Amber Heard règle une affaire de diffamation avec Johnny Depp – Hollywood Life

Voir la galerie





Ambre Entendu et Johnny Depp ont finalement réglé leur affaire de diffamation, après qu’Amber ait tenté de faire appel du verdict de juin 2022 en faveur de Johnny. “Après de longues délibérations, j’ai pris une décision très difficile pour régler l’affaire de diffamation intentée contre moi par mon ex-mari en Virginie”, a écrit Amber sur Instagram le 19 décembre.

“Il est important pour moi de dire que je n’ai jamais choisi cela”, a déclaré Amber dans sa déclaration. “J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite. La diffamation à laquelle j’ai été confrontée sur les réseaux sociaux est une version amplifiée de la manière dont les femmes sont à nouveau victimisées lorsqu’elles se manifestent.

Amber, qui a perdu l’affaire contre Johnny et a été condamnée à payer à son ex 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir été reconnue coupable de diffamation dans un éditorial pour Le Washington Post, a expliqué que son règlement ne changeait rien à son histoire. “Je n’ai fait aucune admission. Ce n’est pas un acte de concession. Il n’y a pas de restrictions ou de gags en ce qui concerne ma voix pour aller de l’avant », a-t-elle déclaré. Le Aquaman L’actrice a également expliqué comment elle “a été exposée à un type d’humiliation que je ne peux tout simplement pas revivre” pendant le procès, avant de noter qu’elle a réglé l’affaire parce que “le temps est précieux, et je veux passer mon temps de manière productive et ciblée. ”

« En réglant cette affaire, je choisis également la liberté de consacrer mon temps au travail qui m’a aidé à guérir après mon divorce ; un travail qui existe dans des domaines dans lesquels je me sens vu, entendu et cru et dans lequel je sais que je peux apporter des changements », a déclaré Amber. « Je ne serai pas menacé, découragé ou dissuadé par ce qui s’est passé de dire la vérité. Personne ne peut et personne ne me prendra ça. Ma voix restera à jamais mon atout le plus précieux », a-t-elle ajouté. Amber a conclu sa déclaration en remerciant son équipe juridique et toute personne qui l’a soutenue pendant le procès.

