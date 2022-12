Amber Heard règle le procès en diffamation de Johnny Depp: “Je n’ai jamais choisi ça” – National

Enfin, la saga judiciaire entre les ex-époux Johnny Depp et Amber Heard est officiellement terminée.

Dans un longue déclaration partagé sur le compte de médias sociaux de Heard lundi, le Aquaman L’acteur a confirmé qu’elle avait pris la “décision très difficile” de régler le procès en diffamation avec Depp.

“C’est important pour moi de dire que je n’ai jamais choisi ça”, a écrit Heard, 36 ans. “J’ai défendu ma vérité et, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite.”

En juin, Heard a perdu un procès en diffamation très médiatisé contre Depp, 59 ans. Il a poursuivi son ex-femme pour un éditorial du Washington Post dans lequel elle se qualifiait de « personnalité publique représentant la violence domestique ».

Un jury de sept personnes à Fairfax, en Virginie, a statué en faveur de Depp et a accordé à l’acteur 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs (qui ont ensuite été réduits à 350 000 dollars, le maximum autorisé par l’État).

Heard a reçu 2 millions de dollars dans une décision favorable sur l’une de ses trois demandes reconventionnelles. Dans la contre-poursuite, Heard et ses avocats ont allégué que Depp était “responsable du fait d’autrui” pour trois déclarations faites par l’ancien avocat de l’acteur, Adam Waldman, au tabloïd britannique The Daily Mail.

Heard et Depp ont divorcé en 2016 après un mariage tumultueux. Les deux époux ont déclaré avoir été victimes de violence conjugale.





Rolling Stone a annoncé que Depp recevrait un Versement de 1 million de dollars de la compagnie d’assurance de Heard.

Le média a également reçu une déclaration des avocats de Depp, Benjamin Chew et Camille Vasquez.

“Nous sommes heureux de fermer formellement la porte à ce chapitre douloureux pour M. Depp, qui a clairement indiqué tout au long de ce processus que sa priorité était de faire éclater la vérité”, ont écrit les avocats de Depp. « La décision unanime du jury et le jugement qui en a résulté en faveur de M. Depp contre Mme Heard restent pleinement en place. Le paiement de 1 (million) de dollars – que M. Depp promet et fera don à des œuvres caritatives – renforce la reconnaissance par Mme Heard de la conclusion de la poursuite rigoureuse de la justice par le système judiciaire.

Alternativement, la déclaration de Heard a clairement indiqué qu’elle ne croyait pas que justice avait été rendue.

“Je n’ai fait aucune admission. Ce n’est pas un acte de concession », a précisé Heard. “Il n’y a pas de restrictions ou de gags en ce qui concerne ma voix pour aller de l’avant.”

Heard a déclaré que le règlement, bien qu’il ne soit pas idéal, lui fournira “une opportunité de m’émanciper de quelque chose que j’ai tenté de quitter il y a plus de six ans et à des conditions que je peux accepter”.

En novembre, Depp a lancé un appel contre la victoire de Heard en contre-poursuite. Plus tard ce même mois, Heard a soumis son propre appel qui demandait que le verdict de 10 millions de dollars de Depp soit annulé ou ignoré pour un nouveau procès.

Dans sa déclaration, Heard a affirmé que sa “diffamation” sur les réseaux sociaux “est une version amplifiée de la manière dont les femmes sont revictimisées”.

“Je prends cette décision après avoir perdu confiance dans le système judiciaire américain, où mon témoignage non protégé a servi de divertissement et de contenu sur les réseaux sociaux”, a-t-elle écrit.

Heard a mentionné le procès britannique entre Depp et le tabloïd britannique The Sun qui a précédé l’affaire de diffamation en Virginie. Depp a poursuivi le journal après la publication d’un article le qualifiant de “batteur de femme”. Il a perdu le procès lorsqu’un juge britannique a décidé que les affirmations du Sun étaient “essentiellement vraies”.

Heard a témoigné devant le tribunal pour soutenir les affirmations de The Sun.

“Lorsque j’ai comparu devant un juge au Royaume-Uni, j’ai été justifié par un système solide, impartial et équitable, où j’étais protégé d’avoir à donner les pires moments de mon témoignage devant les médias du monde, et où le tribunal a conclu que je a été victime de violences domestiques et sexuelles », a poursuivi Heard.

“Aux États-Unis, cependant, j’ai épuisé presque toutes mes ressources avant et pendant un procès au cours duquel j’ai été soumis à une salle d’audience dans laquelle des preuves abondantes et directes corroborant mon témoignage étaient exclues et dans laquelle la popularité et le pouvoir comptaient plus que raison et procédure régulière.

Heard a écrit qu’elle était “exposée à un type d’humiliation que je ne peux tout simplement pas revivre”.

Elle a conclu en remerciant ses équipes juridiques et ses partisans.

“Tout survivant sait que la capacité de raconter son histoire est souvent le seul soulagement, et je ne trouve pas assez de mots pour vous dire l’espoir que votre confiance en moi inspire, non seulement pour moi, mais pour vous tous”, a-t-elle déclaré.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime de violence conjugale ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.