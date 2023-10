Amber Heard marche avec une canne alors qu’elle est avec sa fille en Espagne – Hollywood Life

Crédit d’image : FABIO CAIA/Shutterstock

Ambre entendue, 37 ans, a été aperçu dimanche en train de marcher avec une canne lors d’une rare sortie à Madrid, en Espagne. L’actrice a été photographiée en train de passer du temps avec sa fille Oonaugh Paige2 ans, ainsi que sa sœur, Whitney Henriquez, et ses enfants alors qu’elle marchait dehors dans une tenue décontractée mais élégante. Elle portait un débardeur noir, un pantalon kaki avec une ceinture marron et des sandales à enfiler assorties.

La belle avait également ses longs cheveux blonds relevés en un chignon haut et accessoirisés de lunettes de soleil. Elle a également ajouté plusieurs colliers à son look et semblait avoir peu ou pas de maquillage.

À un moment donné, Amber tenait Oonaugh et elle était adorable dans une robe jaune aux motifs colorés, des chaussettes bleues et des baskets blanches. Elle avait également des nattes dans les cheveux et regardait autour d’elle pendant que sa mère marchait avec elle. La mignonne s’est également promenée en tenant la main de sa maman.

La dernière sortie rare d’Amber survient après qu’elle ait été vue en train de courir en Espagne en mai. Elle porte des vêtements de fitness, notamment un débardeur blanc, des leggings noirs, des baskets noires et une visière tandis que ses cheveux étaient tirés en queue de cheval. Elle semblait également sans maquillage et avait des écouteurs dans les oreilles.

Quand Amber ne fait pas la une des journaux pour ses sorties en Espagne, où elle vit depuis un an, elle le fait pour son retour sur grand écran. La talentueuse star, qui a subi un procès en diffamation très public avec son ex-mari Johnny Depp l’année dernière, devrait jouer un rôle dans le prochain film, Dans le feu. Dans le film, elle incarne une psychiatre américaine voyageant en Colombie pour évaluer un enfant en difficulté, que les locaux croient possédé par le Diable.

La première mondiale pour Dans le feu était au Festival du Film de Taormina le 24 juin et devrait sortir aux États-Unis le 13 octobre.