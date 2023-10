Amber Heard : La controverse sur Aquaman 2 continue : Elon Musk, Momoa

Un raz-de-marée de controverses sont à nouveau en hausse dans le monde de Aquaman 2 et ce n’est pas à cause d’une guerre en Atlantide. Un nouveau rapport est rempli de réclamations concernant Ambre Heard traitement sur le tournage du film, et cela implique des gens comme la star Jason Momoa, réalisateur James Wanet l’ancienne flamme de Heard Elon Musk, bien que DC Films conteste bon nombre des allégations.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’article sur Variety, et vous devriez le faire, car c’est à la fois bouleversant et fascinant. La plupart des affirmations les plus importantes proviennent des notes de la thérapeute de Heard, le Dr Dawn Hughes. Les notes de ses séances avec Heard faisaient partie du document très scruté Le procès Heard/Johnny Depp et (c’est un signe de l’étrangeté de tout cela) ont été rendus publics après que les fans de Depp les aient payés.

L’une des notes du thérapeute suggère que Momoa a fait pression pour que Heard soit renvoyé, s’est présenté sur le plateau ivre et s’est habillé en Depp pour contrarier l’actrice. DC a réfuté cette affirmation concernant l’échange (« Jason Momoa s’est comporté de manière professionnelle à tout moment sur le tournage de Aquaman et le royaume perdu») tandis qu’une autre source a déclaré « Il ne s’habille pas comme Johnny Depp. Il s’est toujours habillé dans ce style bohème.

Une autre note suggère que le réalisateur James Wan a crié après Heard pour son incapacité à publier sur les réseaux sociaux à propos du film, probablement parce que cela créerait une tempête de feu de la part des fans d’elle et de Depp. DC, encore une fois, réfute ces affirmations. « James est connu pour traiter les membres de son casting et de son équipe avec le plus grand respect et pour favoriser un environnement positif et collaboratif sur le plateau.le Aquaman les films ne faisaient pas exception », a déclaré un porte-parole au commerce.

Pendant le procès, alors-Walter Hamada, chef de DC effectivement témoigné et confirmé qu’il y avait des discussions selon lesquelles Heard serait coupé du film. De sorte que est réellement réel. Cependant, dans ces nouvelles affirmations, il est suggéré que cela ne s’est pas produit en partie parce que Elon Musk a menacé le studio de poursuites judiciaires si Heard n’était pas invité à rendre la suite, ce qu’elle a finalement été.

Et encore, lors d’entretiens récentsWan a déclaré que même si le rôle de Heard en tant que Méra est rappelé dans le film, c’était plus un choix d’histoire qu’autre chose. « Mera est évidemment un personnage majeur dans le monde. Aquaman monde, donc nous voulons évidemment être respectueux du personnage », a déclaré Wan. « C’est l’essentiel. Je veux être respectueux envers tous les personnages et rendre justice à chacun. Mais en fin de compte, j’ai cette histoire à raconter, mais je [also] J’ai tellement d’autres personnages à servir, et j’avais l’impression d’avoir raconté l’histoire d’Arthur et Mera dans le premier pour pouvoir en quelque sorte me concentrer sur Arthur et Orm dans celui-ci. Et donc, fondamentalement, c’est un film de voyage avec ces deux-là, puis les autres personnages, qui pimentent en quelque sorte leur monde.

Enfin, l’article de Variety ne revendique également aucun des éléments originaux de la Zack Snyder Justice League—comme Aquaman de Momoa, Flash d’Ezra Miller ou Wonder Woman de Gal Gadot—reprendra ces rôles dans les futurs projets DC. Et bien que cela ait été confirmé pour Ben Affleck et Henry Cavill, une source de io9 a remis en question l’exactitude de cette déclaration.

Ouais. C’est beaucoup. Et la polémique ne continuera à bouillonner que jusqu’à la sortie, le 20 décembre, de Aquaman et le royaume perdu. En savoir plus sur Variety.

