Amber Heard fait face à un défi difficile en cherchant à renverser la décision

FALLS CHURCH, Virginie –

Le procès en diffamation Johnny Depp-Amber Heard, qui a suscité un vif intérêt pendant deux mois plus tôt cette année en tant que feuilleton diffusé en direct et sans restriction mettant en vedette l’une des plus grandes stars d’Hollywood, ne s’estompe pas tranquillement.

Plus tôt ce mois-ci, les avocats de Heard ont déposé une requête de 51 pages demandant au juge Penney Azcarate d’annuler le verdict du jury, qui a accordé 10 millions de dollars à Depp et 2 millions de dollars à Heard pour des allégations de diffamation concurrentes.

La requête cite plusieurs raisons pour lesquelles le verdict est intenable, de la décision surprenante de déclarer les deux parties victorieuses dans une mesure ou une autre, à un cas bizarre d’identité erronée avec l’un des jurés.

Parmi les problèmes soulevés :

POURQUOI 10 MILLIONS DE DOLLARS ?

Depp a intenté une action en justice pour 25 millions de dollars dans le comté de Fairfax après que Heard ait écrit un éditorial de 2018 dans le Washington Post sur la violence domestique dans lequel elle se qualifiait de « personnalité publique représentant la violence domestique ». L’article n’a jamais mentionné Depp par son nom, mais ses avocats ont déclaré que plusieurs passages de l’article le diffamaient implicitement en faisant référence à des allégations d’abus très médiatisées qu’elle avait faites en 2016 alors qu’elle demandait le divorce.

Heard a alors déposé une demande reconventionnelle de 50 millions de dollars, également pour diffamation. Au moment où l’affaire a été jugée, sa demande reconventionnelle avait été réduite à quelques déclarations faites par l’un des avocats de Depp, qui a qualifié les allégations d’abus de Heard de canular.

Le jury a accordé 15 millions de dollars à Depp et 2 millions de dollars à Heard pour sa demande reconventionnelle. Le jugement de 15 millions de dollars a été réduit à 10,35 millions de dollars parce que la loi de Virginie plafonne les dommages-intérêts punitifs à 350 000 dollars.

Les avocats de Heard disent dans des documents judiciaires que le verdict de 10 millions de dollars n’est pas étayé par les faits et semble démontrer que les jurés n’ont pas réussi à se concentrer sur les retombées de l’éditorial de 2018 – comme ils étaient censés le faire – et ont plutôt simplement regardé largement les dommages subis par la réputation de Depp à la suite de l’abus allégué.

Les avocats de Depp, cependant, affirment que les dommages sont étayés par le témoignage de son agent et d’autres personnes. Ils disent que les précédents cités par l’équipe de Heard pour étayer ses arguments « datent de plusieurs décennies et qu’aucun n’implique une célébrité internationale de premier plan ».

Steve Cochran, un avocat civil de Virginie qui a été nommé par un juge en tant que conciliateur neutre dans l’affaire pour tenter de minimiser les conflits de découverte avant le procès, a déclaré qu’il avait toujours cru que le maillon le plus faible dans l’affaire Depp était les dommages-intérêts, étant donné la preuve que la réputation de l’acteur avait été ruiné à Hollywood bien avant la publication de l’éditorial. Pourtant, il a dit qu’il était sceptique quant à la capacité de Heard à faire annuler le verdict.

Scott Surovell, avocat et sénateur de l’État démocrate qui pratique le droit à Fairfax, a également déclaré qu’il ne voyait aucune raison d’annuler les dommages.

“Ce que le juge recherche (…), c’est que le verdict a été suffisamment étayé au procès et n’était pas basé sur des spéculations ou des conjectures. (Depp) gagne beaucoup d’argent avec les films. Cela ne me semble pas que les dommages étaient basés sur des spéculations ou des conjectures, mais sur des preuves”, a-t-il déclaré.

“INCOHÉRENT ET INRÉCONCILIABLE”

Les avocats de Heard soutiennent que les verdicts pour Depp d’une part et Heard d’autre part sont fondamentalement absurdes.

“Les verdicts du jury en duel sont incohérents et irréconciliables”, ont écrit ses avocats.

Les avocats de Depp, cependant, affirment que le formulaire de verdict utilisé par les jurés leur a permis d’exprimer avec précision les déclarations qu’ils jugeaient diffamatoires. Lorsque vous regardez les déclarations individuelles, disent-ils, les verdicts en duel ont un sens.

Jeremiah Denton III, un avocat de Virginia Beach ayant de l’expérience dans les affaires de diffamation, a déclaré qu’il ne considérait pas les verdicts comme inconciliables. Au contraire, a-t-il dit, la récompense la plus menacée est les 2 millions de dollars accordés à Heard, car il a déclaré qu’il était juridiquement douteux que Depp puisse être tenu responsable des déclarations faites par son avocat.

“Je ne comprends pas pourquoi le juge a même permis que cette question soit soumise au jury”, a-t-il déclaré.

JURE 15

L’un des éléments les plus inhabituels de la discussion est un cas d’identité erronée apparente avec l’un des jurés. Selon des documents judiciaires, un résident du comté de 77 ans a reçu une convocation pour le procès. Mais le fils de l’homme, qui porte le même nom et habite à la même adresse, a répondu à la convocation et a servi à sa place.

Les avocats de Heard affirment que la loi de Virginie est stricte en ce qui concerne l’identité des jurés et que le cas d’une erreur d’identité est un motif d’annulation du procès. Ils n’ont présenté aucune preuve que le fils de 52 ans, identifié dans les documents judiciaires uniquement comme le juré n ° 15, ait délibérément ou insidieusement cherché à remplacer son père, mais ils soutiennent que cette possibilité ne doit pas être écartée.

«La Cour ne peut pas supposer, comme le demande M. Depp, que la signification apparemment inappropriée du juré 15 était une erreur innocente. Cela aurait pu être une tentative intentionnelle de faire partie du jury d’une affaire très médiatisée », ont écrit les avocats de Heard.

Paul Bekman, un avocat de Baltimore qui a également jugé des affaires en Virginie, a déclaré que l’équipe de Heard devait soulever à l’avance tout problème concernant le juré.

“Quiconque regarde un homme de 52 ans et un homme de 77 ans serait en mesure de dire – espérons-le – qu’il y a une différence de 25 ans, et ils auraient le droit de se renseigner à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Je crois qu’il est trop tard pour se plaindre du juré.”

Cochran a également déclaré qu’il était sceptique quant au fait que la confusion pourrait entraîner une annulation du procès ou que le juge annule le verdict, mais il a averti qu’il était difficile de prédire car le problème est si rare.

“Je pratique depuis 50 ans et je n’ai jamais vu ce problème se poser”, a-t-il déclaré.

Lavoie a rapporté de Richmond.