Amber Heard fait appel de la décision selon laquelle elle a diffamé son ex-mari Johnny Depp

Amber Heard a officiellement déposé un recours contre la décision du tribunal selon laquelle elle a diffamé son ex-mari Johnny Depp.

Le 1er juin, le tribunal a accordé à Depp plus de 10 millions de dollars dans l’affaire; le jury a également conclu que Heard avait été diffamée et lui a accordé 2 millions de dollars.

Son appel intervient une semaine après qu’un juge a rejeté sa demande de nouveau procès.

L’acteur Amber Heard a déposé jeudi en appel la décision d’un jury de Virginie selon laquelle elle avait diffamé son ex-mari Johnny Depp lorsqu’elle avait affirmé dans un article d’opinion qu’elle était une survivante de violences sexuelles, selon des documents judiciaires.

L’équipe juridique de Heard a soumis l’avis d’appel à la Cour d’appel de Virginie, cherchant à annuler la décision du tribunal inférieur du 1er juin.

Après un procès télévisé de six semaines, un jury de sept personnes conclu que Heard a diffamé Depp, et le pirates des Caraïbes star a reçu 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jury a également déterminé que Heard avait été diffamée, lui accordant 2 millions de dollars.

Les avocats de Heard avaient fait valoir qu’elle avait dit la vérité et que ses commentaires étaient couverts par la liberté d’expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

Son équipe a déclaré qu’elle cherchait à garantir l’équité et la justice par le biais de l’appel.

“Nous pensons que le tribunal a commis des erreurs qui ont empêché un verdict juste et équitable conforme au premier amendement”, a déclaré un porte-parole. Reuter. “Nous faisons donc appel du verdict.”

L’avis fait également appel d’une ordonnance de jugement définitif du 24 juin et d’une ordonnance du 13 juillet contre les requêtes postérieures au procès de Heard.

L’équipe de Depp a déclaré qu’elle n’était pas découragée par l’appel.

“Nous restons confiants dans notre cas et que ce verdict sera maintenu”, a déclaré un porte-parole de Depp. Reuter dans un e-mail.

Le dépôt intervient plus d’une semaine après qu’un juge rejeté Entendu la demande d’un nouveau procès. En demandant le nouveau procès, ses avocats ont fait valoir que l’un des jurés avait mal servi.

Au cours du procès, Depp a déclaré qu’il n’avait jamais frappé ou abusé sexuellement de Heard et a soutenu que c’était elle qui était devenue violente au cours de leur relation. Heard a déclaré qu’elle avait giflé Depp, mais uniquement pour se défendre ou défendre sa sœur.

Depp a fait face à un résultat différent en Grande-Bretagne il y a moins de deux ans, lorsqu’il a poursuivi le tabloïd Sun pour l’avoir traité de “batteur de femme”. Un juge de la Haute Cour de Londres a jugé qu’il avait agressé Heard à plusieurs reprises.

Après la décision américaine en juin, l’avocate de Heard, Elaine Charlson Bredehoft, dans une interview sur NBC Aujourd’huia accusé l’équipe de Depp d’avoir supprimé des preuves autorisées dans l’affaire de diffamation britannique.