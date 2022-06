Amber Heard est officiellement sur le crochet pour 10,35 millions de dollars après le jugement rendu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amber Heard est officiellement sur le crochet pour 10,35 millions de dollars après que Johnny Depp a remporté son procès en diffamation contre elle. Elle devra déposer une caution pour cette somme, plus les intérêts, si elle veut faire appel, selon une ordonnance écrite déposée vendredi.

Après un procès de six semaines à Fairfax, en Virginie, un jury a accordé à Depp 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, concluant que Heard l’avait diffamé en se référant à elle-même comme une victime de violence domestique dans un Washington Post éditorial.

Les dommages-intérêts punitifs ont été réduits à 350 000 $ conformément à la loi de Virginie, portant le total général à 10,35 millions de dollars.

Dans la demande reconventionnelle de Heard, le jury lui a accordé 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, concluant que Depp l’avait diffamée par des déclarations faites par son avocat, Adam Waldman, à la presse.

Lors d’une brève audience vendredi, la juge Penney Azcarate a rendu une décision de deux pages indiquant que les deux jugements sont soumis à un intérêt de 6% par an. Les avocats des ex en conflit étaient présents. Depp et Heard ne l’étaient pas.

Le juge a déclaré que si Heard veut faire appel, elle doit déposer une caution pour le jugement complet de 10,35 millions de dollars, plus 6% d’intérêts par an, selon une source proche de l’équipe de Depp.

L’avocat civil de Virginie, Broderick Dunn, a déclaré que ce n’était pas inhabituel.

“Il est de pratique courante d’exiger que la partie non gagnante dépose une caution pour le montant du jugement afin de faire appel de l’affaire”, a déclaré Dunn à Fox News Digital. “Ils n’ont pas à payer le montant total, mais un pourcentage du montant afin d’obtenir une caution – un concept similaire à la caution devant un tribunal pénal.”

Une représentante de l’actrice “Aquaman” a déclaré qu’elle prévoyait toujours de faire appel, mentionnant les audiences de la Chambre du 6 janvier dans un communiqué.

“Comme indiqué lors des audiences du Congrès d’hier, vous ne demandez pas de pardon si vous êtes innocent. Et vous ne refusez pas de faire appel si vous savez que vous avez raison”, a déclaré le porte-parole.

Heard a 30 jours pour déposer son avis d’appel.

Heard a été repéré la semaine dernière dans les magasins des Hamptons chez TJ Maxx et serait en pourparlers pour écrire un livre révélateur, selon OK! Magazine.