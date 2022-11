Amber Heard est la célébrité la plus recherchée sur Google en 2022, son ex-mari Johnny Depp se classe deuxième

L’actrice d’Aquaman, Amber Heard, serait la célébrité la plus recherchée sur Google en 2022. Un rapport analysé par le portail CelebTattler a affirmé que Heard occupait la première place dans la tendance de la recherche Google en ligne, apparemment en raison de son procès en diffamation très médiatisé avec son ex-mari Johnny Depp. Selon un rapport du New York Post, les statistiques montrent qu’Amber Heard est en tête de liste avec une tendance de recherche moyenne de 5,6 millions par mois aux États-Unis. Elle a été suivie par Johnny Depp, qui est arrivé deuxième avec une tendance moyenne de 5,5 millions de chercheurs par mois.

Quel a été le procès en diffamation d’Amber Heard et Johnny Depp ?

La célébrité de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, a poursuivi Heard pour 50 millions de dollars de dommages-intérêts pour l’éditorial publié par ce dernier dans le Washington Post en 2018. Dans l’article, Heard se qualifiait de “personnalité publique représentant la violence domestique”, cependant , la pièce ne nommait pas directement Depp. Après l’éditorial, Johnny Depp a été retiré de plusieurs films, dont la franchise Pirates et Fantastic Beasts, mais il a continué à nier les allégations.

Au motif d’avoir infligé des dommages financiers, personnels et professionnels, Depp a poursuivi Heard dans une affaire de diffamation. Un an plus tard, Heard a contre-attaqué Depp pour 100 millions de dollars accusant d’avoir ciblé sa réputation en qualifiant les allégations d’abus de “canular”.

Qui d’autre que le couple est arrivé sur la liste de recherche la plus google ?

Un porte-parole de CelebTattler a déclaré au New York Post : “Cette année n’a certainement pas manqué en ce qui concerne les reportages sur les célébrités, qu’il s’agisse d’Elon Musk prenant le contrôle de Twitter ou du drame en coulisses” Don’t Worry Darling “.” Après Johnny Depp, c’est feu la reine Elizabeth II, monarque britannique, qui s’est hissée à la troisième place. La monarque britannique la plus ancienne est décédée au mois de septembre à l’âge de 96 ans. Elle a recueilli environ 4,3 millions de recherches Google par mois.

À la quatrième place se trouve Tom Brady, la star du football qui a fait la une des journaux pour son divorce inattendu avec l’ex-femme du mannequin Gisele Bundchen. Il était suivi par l’ex-couple Kim Kardashian et Pete Davidson dont la relation plus torride et l’affrontement tumultueux avec Kanye West sont devenus un sujet de conversation massif dans la ville.

