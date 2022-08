Amber Heard en Israël avec un ami expulsé d’un procès en diffamation

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amber Heard a été aperçue en Israël la semaine dernière – en train de dîner dans un café de Tel Aviv avec l’une de ses plus grandes partisanes, la journaliste Eve Barlow, qui a été exclue du procès explosif pour diffamation de Johnny Depp.

Heard, 36 ans, était avec Barlow le 1er août à une table à l’extérieur, selon des rapports en ligne.

Barlow a été expulsée de la salle d’audience de Fairfax, en Virginie, en avril après que les avocats de Depp l’aient surprise en train de tweeter et d’envoyer des SMS depuis le premier rang, qui est réservé aux avocats.

Les avocats de la star de “Pirates des Caraïbes” ont déposé une requête réussie pour exclure Barlow de manière permanente de la procédure pour avoir bafoué une ordonnance du tribunal interdisant l’utilisation du téléphone.

UNSEALED DEPP V. ENTENDU DES DOCUMENTS DE LA COUR RÉVÈLENT QUE L’ACTRICE “AQUAMAN” ÉTAIT “UNE DANSEUSE EXOTIQUE”

Mais cela n’a pas empêché Barlow de tweeter sans cesse des messages de soutien à Heard à l’extérieur de la salle d’audience lors du procès du tribunal de circuit du comté de Fairfax.

L’ancien rédacteur en chef adjoint de la bible musicale NME et contributeur du magazine new-yorkais a qualifié les fans de Depp de misogynes et d’agresseurs. Les partisans de Depp ont violemment attaqué Barlow en ligne.

Lors du voyage de Heard en Terre Sainte, elle est apparue dans Halper’s Books à Tel Aviv le 2 août avec sa petite fille, Oonagh Paige Heard, en remorque, parcourant les allées pendant près d’une heure, selon le propriétaire, JC Halper.

L’actrice “Aquaman” a acheté “The Bibliomaniacs: Tales from a Tel Aviv Bookseller”, qui a été écrit par Halper lui-même, et il a posté une photo d’elle dans la boutique sur Facebook.

JOHNNY DEPP FAIT APPEL D’UNE PARTIE DU VERDICT DANS SON PROCÈS EN DIFFAMATION CONTRE L’EX-FEMME AMBER HEARD

“Maintenant, je vais plonger mon gros orteil dans le cloaque de la querelle Johnny contre Amber et exposer quelques faits en faveur d’Amber”, a-t-il écrit dans un post sur Facebook. “Elle est une fervente partisane d’Israël, des Juifs et de la cause d’Israël… Et l’exprime en portant une étoile juive dorée autour du cou.”

Il a fait l’éloge de la parentalité de Heard et l’a qualifiée de “cliente modeste, polie, amicale, curieuse et effacée avec des goûts littéraires élevés”.

Heard est restée discrète depuis sa bataille judiciaire épique. Depp a remporté un jugement de 10,35 millions de dollars contre elle le 1er juin après un procès télévisé national de six semaines qui a révélé les détails les plus intimes de la vie des ex en guerre.

Un jury de sept membres a conclu que Heard avait diffamé son ex-mari dans un éditorial du Washington Post de 2018 dans lequel elle s’identifiait comme une victime de violence domestique.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le panel a également accordé à Heard 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite, concluant que Depp, par l’intermédiaire de son avocat, l’avait diffamée en qualifiant ses allégations de “canular”.

Les deux parties ont déclaré qu’elles faisaient appel du verdict.

Haley Chi-Sing de Fox News Digital a contribué à ce rapport