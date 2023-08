Amber Heard échappe à de nouvelles accusations dans une « affaire de chien » — RT Games & Culture

Les autorités australiennes ont décidé d’abandonner les poursuites contre l’actrice américaine Amber Heard, accusée d’avoir feint l’ignorance en expliquant au tribunal comment ses deux Yorkshire terriers se sont faufilés dans le pays en violation des réglementations strictes en matière de biosécurité il y a près de dix ans.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère australien de l’Agriculture, des Pêcheries et des Forêts a annoncé que « Aucune poursuite ne sera engagée contre… Entendu à la suite d’allégations liées à sa condamnation pour l’importation illégale de deux chiens en Australie en 2015. » L’agence a noté que la décision avait été prise par le directeur des poursuites pénales du Commonwealth après avoir reçu un dossier de preuves.

La saga canine a commencé en mai 2015 lorsque Heard et son ex-mari et star hollywoodienne Johnny Depp ont amené deux Yorkshire terriers – Pistol et Boo – en Australie, où Depp tournait le cinquième opus de la franchise Pirates des Caraïbes. Les chiens, qui voyageaient à bord du jet privé du couple, n’ont jamais passé les dix jours requis en quarantaine, les autorités n’ayant appris l’infraction qu’après qu’un toiletteur local ait publié des photos des animaux sur les réseaux sociaux.















Par la suite, Heard a plaidé coupable de falsification de documents de voyage, son avocat affirmant que l’actrice n’avait jamais eu l’intention de mentir en omettant de déclarer les chiens, car elle supposait que ses assistants avaient réglé tous les documents pertinents. À l’époque, les accusations les plus graves d’importation illégale, passibles d’une longue peine de prison, ont été abandonnées.

Cependant, en 2020, dans le cadre d’un autre procès, un ancien employé de Depp, Kevin Murphy, a raconté une autre histoire à un tribunal de Londres. Il a affirmé que Heard avait été avertie à plusieurs reprises qu’elle ne pouvait pas amener les chiens en Australie sans se conformer à un ensemble de règles strictes. Ces allégations ont déclenché une enquête menée par les autorités australiennes sur un éventuel parjure de Heard.

L’actrice de 37 ans a échappé à une énième affaire après une longue bataille juridique avec son ancien mari, Johnny Depp. Alors que le couple était en instance de divorce en 2016, Heard a accusé Depp de violence domestique, les deux acteurs se poursuivant pour diffamation. En 2022, un jury de Virginie s’est prononcé en faveur de Depp, la poursuite de Heard ayant été largement rejetée.