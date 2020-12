Je me suis rendu ici au Royaume-Uni pour témoigner en tant que témoin pour aider le tribunal.

Après avoir obtenu une ordonnance de non-communication en 2016 et finalisé mon divorce, je voulais juste poursuivre ma vie. Je n’ai pas déposé ce procès et, malgré son importance, j’aurais préféré ne pas être ici en cour.

Il a été incroyablement douloureux de revivre la rupture de ma relation, de remettre en question mes motivations et ma vérité, et les détails les plus traumatisants et les plus intimes de ma vie avec Johnny partagés au tribunal et diffusés dans le monde entier.

Je maintiens mon témoignage et je place maintenant ma foi dans la justice britannique.

Bien que je n’ai pas intenté ce procès, je suis conscient des précieuses ressources consommées par son litige et je serai heureux de voir ces ressources redirigées vers des questions juridiques plus importantes retardées par la pandémie de Covid-19.

J’apprécie le dévouement, le travail acharné et le soutien de l’équipe juridique de la défense, ainsi que de mes avocats britanniques et américains.

Je tiens également à remercier le personnel très diligent et aimable du tribunal et la police, qui ont été si sensibles à assurer ma sécurité et ma protection afin que je puisse témoigner en toute sécurité.

Et enfin, mes remerciements les plus sincères pour l’énorme apport de soutien et les nombreux messages que j’ai reçus du monde entier. Vous m’avez donné tant de force et je vous la renvoie.