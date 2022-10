Amber Heard dépose un motif d’appel en 16 points dans la bataille judiciaire de Johnny Depp

Amber Heard et sa nouvelle équipe juridique ont déposé un mémoire d’appel énumérant 16 motifs d’appel, Fox News Digital peut le confirmer.

Un jury a accordé à son ex-mari, Johnny Depp, 10,3 millions de dollars de dommages et intérêts après avoir remporté leur procès en diffamation qui a fait la une des journaux cet été.

La star de “Pirates des Caraïbes” a fait valoir que Heard l’avait diffamé dans un éditorial de 2018 qu’elle avait écrit détaillant la violence domestique.

Heard a perdu l’affaire en diffamation, mais a reçu 2 millions de dollars dans sa contre-poursuite, les jurés ayant découvert que Depp l’avait diffamée par l’intermédiaire de son avocat.

Selon des documents déposés lundi et obtenus par Fox News Digital, les motifs de l’appel comprennent des “preuves claires et convaincantes” de malveillance réelle et “l’échec” du tribunal à invalider les dommages-intérêts que le tribunal a accordés après que le jury a conclu que Depp et Heard avaient diffamé l’un l’autre.

“Intrinsèquement et irréconciliablement incompatible”, a déclaré l’appel des dommages-intérêts.

Plusieurs autres points de l’appel ont également été énoncés par Heard lors d’entretiens après le procès, ainsi que par son équipe juridique précédente, qui comprenait Elaine Bredehoft.

Ces points incluent des preuves qui n’auraient pas dû être soumises au tribunal, tout en retenant des preuves qui auraient dû l’être, soutient Heard.

“Le tribunal de première instance a commis une erreur en permettant à M. Depp de faire valoir ou de suggérer au procès que le jury pourrait accorder des dommages-intérêts sur la base de déclarations ou de comportements survenus avant la publication de l’éditorial contesté”, indique l’appel.

Heard et Depp ont conclu un accord de divorce en 2016, deux ans avant la publication de l’éditorial du Washington Post.

Moins d’un mois après la décision de juin, Heard a déposé un avis d’appel pour annuler le verdict. “Nous pensons que le tribunal a commis des erreurs qui ont empêché un verdict juste et équitable conforme au premier amendement. Nous faisons donc appel du verdict”, a déclaré le porte-parole de Heard dans un communiqué.

Lors de la récente émission de Depp à Washington, DC, son avocate, Camille Vasquez, a déclaré à Fox News Digital : “Je pense que nous sommes vraiment confiants dans l’affaire que nous présentons, le verdict, et j’aime nos chances en appel.”