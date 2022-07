Amber Heard dépose un avis d’appel dans l’affaire de diffamation de Johnny Depp

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amber Heard a déposé un avis d’appel jeudi pour contester le verdict du procès en diffamation de Johnny Depp contre elle après qu’un jury a déterminé que l’actrice “Aquaman” devait à son ex-mari 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts.

Heard, 36 ans, demande à la Cour d’appel de Virginie d’annuler la décision du panel après un procès choquant en direct qui comprenait des allégations selon lesquelles l’acteur de “Pirates des Caraïbes” l’avait pénétrée avec une bouteille d’alcool et qu’elle avait coupé le bout de son doigt dans un accès de rage.

L’avis d’une page déposé auprès de la Fairfax County Circuit Court devait être saisi dans les 30 jours suivant le jugement du 24 juin et est un précurseur d’une requête globale qui exposera en détail les motifs d’appel de Heard.

“Nous pensons que le tribunal a commis des erreurs qui ont empêché un verdict juste et équitable conforme au premier amendement. Nous faisons donc appel du verdict”, a déclaré le porte-parole de Heard dans un communiqué.

L’OFFRE D’AMBER HEARD POUR UN MISTRIAL SUR UNE ERREUR ALLÉGUÉE DE JUROR A ÉTÉ ABATTU PAR LE JUGE

“Bien que nous réalisions que le dépôt d’aujourd’hui va allumer les feux de joie sur Twitter, nous devons prendre des mesures pour garantir à la fois l’équité et la justice”, poursuit le communiqué.

Le dernier dépôt intervient après que la juge de première instance Penney Azcarate a rejeté une série de requêtes post-verdict de Heard dans lesquelles elle alléguait que Depp, 59 ans, n’avait pas réussi à prouver ses affirmations et qu’un mauvais juré avait été nommé dans l’affaire.

Après le procès de six semaines, un panel de sept jurés a accordé à Depp 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, concluant que Heard l’avait diffamé en écrivant un éditorial du Washington Post se référant à elle-même comme une victime de violence domestique.

VERDICT DE JOHNNY DEPP : L’ACTEUR GAGNE UNE AFFAIRE DE DIFFAMATION CONTRE L’EX-FEMME AMBER HEARD

Azcarate a réduit les dommages-intérêts punitifs à 350 000 $ – le maximum autorisé par la loi de Virginie – et a rendu un jugement contre elle pour 10,35 millions de dollars le 24 juin.

Le jury a également accordé à Heard 2 millions de dollars dans sa demande reconventionnelle, concluant que l’avocat de Depp l’avait diffamée dans une seule déclaration faite à la presse.

L’ÉQUIPE JURIDIQUE D’AMBER HEARD ALLÈGE LE MAUVAIS JUROR ASSIS DANS LE PROCÈS DEPP, DIT QUE LE MISTRIAL DEVRAIT ÊTRE DÉCLARÉ

Un porte-parole de Depp a déclaré qu’il n’y avait aucune base pour un appel.

“Le jury a écouté les nombreuses preuves présentées au cours du procès de six semaines et est parvenu à un verdict clair et unanime selon lequel l’accusée elle-même a diffamé M. Depp à plusieurs reprises”, a déclaré le porte-parole. “Nous restons confiants dans notre cas et que ce verdict sera maintenu.”

Les ex en guerre se sont affrontés dans de longues batailles juridiques pendant plus de six ans, bien plus longtemps que leur bref mariage de 15 mois.

Depuis sa défaite écrasante, Heard a été aperçue en train de faire du shopping chez TJ Maxx dans les Hamptons, tandis que Depp était en tournée avec le guitariste anglais Jeff Beck en Europe.

Depp a récemment été aperçu en Italie avec un professeur de français aux cheveux roux qui l’aiderait à se préparer pour son prochain rôle au cinéma.