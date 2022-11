Amber Heard déménage en Europe après son procès avec Johnny Depp – voici comment elle vit désormais ses journées

La Johnny Depp et Ambre Entendu procès avait capturé l’imagination du public comme peu d’autres affaires judiciaires de mémoire récente ou même avant cela. Les flux et reflux de la Le procès d’Amber Heard de Johnny Depp avait non seulement obligé tout le monde aux États-Unis à s’asseoir et à prêter attention, mais les gens du monde entier ont été pris dans les nombreux rebondissements qui ont été lancés, principalement sur ambre et comment elle avait auparavant menti entre ses dents au sujet de ses nombreuses allégations contre son ancien mari, avec des preuves audio et vidéo la faisant entrer.

Verdict du procès Johnny Depp-Amber Heard

Le jury s’était prononcé à l’unanimité en faveur de Johnny Depp, déclarant Amber Heard coupable de la plupart des chefs d’accusation, et avait ordonné à l’actrice de verser 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires au pirates des Caraïbes superstar, avec 5 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs. Le juge avait plus tard réduit les dommages-intérêts punitifs à 350 000 $ selon un plafond d’État, mais le mot est que le Aquaman L’actrice n’a encore payé aucun desdits dommages-intérêts à son ex, car sa situation financière est maintenant en plein marasme après le procès. Cependant, il a été vanté que Depp pourrait être le moins inquiet de recevoir tout cet argent comme si cela pouvait sembler beaucoup, c’est en fait de la monnaie pour lui, et effacer son nom était son seul motif.

Johnny Depp accusé d’avoir payé d’anciennes copines, sa première épouse

Cependant, de nouvelles allégations ont maintenant surgi dans l’affaire, ce qui pourrait tout changer. Selon de récents reportages hollywoodiens, Johnny Depp a été accusé d’avoir payé ses anciennes petites amies et fiancés, dont Kate Moss, Winona Ryder, Vanessa Paradis, Jennifer Gray et Sherlyn Finn, entre autres, 150 millions de dollars en échange de leur silence parmi tant d’autres. L’allégation, qui a paru dans le Hollywood Reporter, affirme également que Johnny a payé sa première femme, maquilleuse, Lori Allison, qu’il a épousée en 1983, une somme de 1,25 million de dollars pour rester maman. Je me demande à quel point ces accusations sont vraies ou ont-elles été à nouveau plantées pour salir Johnny Depp.