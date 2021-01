Amber Heard déclare qu’elle n’a pas fait don du règlement Johnny Depp

Ambre entendu parle de l’affirmation de l’équipe juridique de Johnny Depp selon laquelle elle n’a pas fait don de l’argent de leur divorce à des organismes de bienfaisance, comme elle l’avait promis en 2016.

Selon un nouveau rapport de Le courrier quotidien publié le jeudi 7 janvier, le pirates des Caraïbes Les avocats de l’acteur disent qu’ils ont l’intention d’utiliser l’allégation dans le cadre de leurs efforts pour faire appel d’un juge de la Haute Cour britannique Andrew Nicholla décision de Depp dans l’affaire de diffamation de Depp contre Le soleil. Dans ce cas, Nichol s’est rangé du côté Le soleil, arguant dans sa décision, « Son don de 7 millions de dollars à une œuvre de bienfaisance n’est guère l’acte auquel on pourrait s’attendre d’un chercheur d’or. »

Dans une déclaration à E! Actualités, le Aquaman avocat de l’actrice Elaine Bredehoft confirme que son client n’a pas encore honoré l’engagement de 7 millions de dollars qu’elle a fait à l’hôpital pour enfants de Los Angeles et à l’American Civil Liberties Union, en invoquant des raisons financières.

«Amber a déjà été responsable de sept chiffres dans les dons à des œuvres de bienfaisance et a l’intention de continuer à contribuer et, à terme, de remplir son engagement», explique Bredehoft. « Cependant, Amber a été retardée dans cet objectif parce que M. Depp a intenté une action en justice contre elle, et par conséquent, elle a été forcée de dépenser des millions de dollars pour défendre les fausses accusations de M. Depp contre elle. »