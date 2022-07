Amber Heard contre Johnny Depp : la compagnie d’assurance REFUSE de couvrir ses dommages ; dit avoir diffamé « par malveillance » la star de Pirates des Caraïbes

L’affaire de diffamation d’Amber Heard et Johnny Depp tient toujours tout le monde accroché. Le procès très médiatisé a attiré l’attention de tout le monde car les deux stars ont porté de graves accusations l’une contre l’autre. D’Amber l’accusant de la harceler physiquement à Johnny Depp l’accusant de comportement violent – les deux stars ont fait de très graves allégations devant le tribunal. Et il n’y a toujours pas de fin à cela. Maintenant que le tribunal a ordonné à Amber Heard de payer une bombe à Johnny Depp en dommages et intérêts, la compagnie d’assurance aurait refusé de soutenir l’actrice d’Aquaman 2.

Les rapports suggèrent que la compagnie d’assurance a refusé de payer Amber Heard en déclarant que Johnny Depp avait été “volontairement” et “malveillamment” diffamé par elle. Non pas une, mais deux compagnies d’assurance ont saisi le tribunal et intenté une action en justice contre Amber Heard pour s’absoudre de payer davantage pour les dommages. Comme l’a rapporté Law and Crime, New York Marine et General Insurance Company ont déposé une plainte contre Amber vendredi devant le tribunal de district américain du district central de Californie. Les rapports suggèrent que l’actrice avait une police de responsabilité d’un million de dollars avec la société, avec laquelle elle aurait pu payer une partie des dommages qu’elle doit à Johnny. Comme verdict du procès, le tribunal a demandé à Amber Heard de payer 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. La compagnie d’assurance, cependant, pourrait refuser le paiement, s’il s’avérait qu’Amber avait commis une faute “délibérée” et “malveillante”, selon les rapports.

Est-ce que d’autres problèmes s’accumulent pour Amber Heard ? L’actrice d’Aquaman 2 semble être dans un grand pétrin juridique et financier. Plus tôt, Amber Heard aurait mentionné qu’elle n’avait pas d’argent pour payer les dommages causés à Johnny Depp. L’actrice a également été aperçue en train de faire du shopping dans un magasin à prix réduits.