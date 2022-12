Amber Heard c. Johnny Depp : l’actrice dépose officiellement un appel contre le verdict dans une bataille juridique

Amber Heard a déposé un recours pour annuler la décision dans son affaire contre son ex-mari Johnny Depp.

Les avocats de Heard ont souligné 16 erreurs commises lors du procès, dans les documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. Plus précisément, les avocats ont fait valoir que le procès aurait dû se tenir en Californie et qu’il n’aurait pas dû avoir lieu du tout parce que Depp avait déjà été reconnu coupable d’avoir abusé de Heard devant un tribunal du Royaume-Uni.

De plus, les avocats affirment que les verdicts du jury se contredisent.

“Pour statuer en faveur de Depp, le jury doit avoir conclu que Depp n’a pas abusé de Heard et que Heard a sciemment menti en l’accusant d’abus. Mais, pour statuer en faveur de Heard, le jury doit avoir conclu que Heard a dit la vérité à propos de être victime de violence conjugale de la part de Depp”, ont écrit les avocats. “En conséquence, le verdict contre Heard ne peut pas être maintenu.”

Les documents indiquent également que le verdict “aura sans aucun doute un effet dissuasif sur d’autres femmes qui souhaitent parler d’abus impliquant des hommes puissants”.

Ils ont en outre soutenu que les dommages-intérêts compensatoires et punitifs accordés à Depp étaient “excessifs”.

Heard demande au tribunal d’annuler la décision contre elle et soit de rendre un jugement pour elle, soit de rejeter les demandes de Depp sans préjudice. L’autre demande concerne un tout nouveau procès si le tribunal ne veut pas annuler la décision fondée sur l’appel.

“Au minimum, le verdict de dommages-intérêts excessifs du jury devrait être annulé et l’affaire devrait être renvoyée pour un nouveau procès en dommages-intérêts”, indiquent les documents judiciaires.

Depp a poursuivi Heard pour diffamation après que l’actrice a écrit un éditorial en 2018 dans lequel elle se qualifiait de survivante de violence domestique. Bien qu’elle n’ait pas mentionné Depp par son nom, l’acteur de “Pirates des Caraïbes” a affirmé que l’article avait affecté sa carrière.

Le juge s’est rangé du côté de Depp et l’acteur a reçu 10,3 millions de dollars de dommages et intérêts.

Cependant, le juge a réduit les dommages-intérêts punitifs à 350 000 $ en raison de la loi de Virginie.

Heard a perdu l’affaire de diffamation , mais a reçu 2 millions de dollars en raison d’une contre-poursuite qu’elle avait déposée. Les jurés ont découvert que Depp avait diffamé l’actrice “Aquaman” par l’intermédiaire de son avocat.

Une grande partie des témoignages au cours du procès de six semaines se sont concentrés sur les affirmations de Heard selon lesquelles elle avait été abusée physiquement et sexuellement par Depp au moins une douzaine de fois. Depp a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais frappé Heard et qu’elle était l’agresseur.

“Le jury a écouté les nombreuses preuves présentées au cours du procès de six semaines et est parvenu à un verdict clair et unanime selon lequel l’accusée elle-même a diffamé M. Depp à plusieurs reprises”, a déclaré un porte-parole de Depp dans un communiqué. “Nous restons confiants dans notre cas et que ce verdict sera maintenu.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.