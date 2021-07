Amber Heard annonce qu’elle a discrètement accueilli la petite fille Oonagh en avril

Surprendre! Amber Heard a annoncé qu’elle était récemment devenue mère.

L’actrice d' »Aquaman » s’est rendue sur Instagram jeudi pour révéler qu’elle avait discrètement accueilli une petite fille, Oonagh Paige Heard, selon ses « propres conditions » plus tôt cette année, le 8 avril.

« Je suis tellement excitée de partager cette nouvelle avec vous », a écrit Heard, 35 ans, sous-titrant une photo d’elle tenant sa fille au lit. « Il y a quatre ans, j’ai décidé que je voulais avoir un enfant. Je voulais le faire à ma façon. Je comprends maintenant à quel point il est radical pour nous, en tant que femmes, de penser ainsi à l’un des aspects les plus fondamentaux de notre destin. . »

L’actrice a ajouté qu’elle espérait qu’il deviendrait « normalisé de ne pas vouloir de bague pour avoir un berceau ».

« Une partie de moi veut soutenir que ma vie privée n’est l’affaire de personne », a-t-elle poursuivi. « Je comprends également que la nature de mon travail m’oblige à prendre le contrôle de cela. »

Heard semble certainement excitée à l’idée d’embrasser la maternité, concluant son message: « Elle est le début du reste de ma vie. »

L’annonce de Heard intervient des mois après qu’un tribunal britannique a refusé à son ex-mari Johnny Depp la permission de faire appel de la décision d’un juge selon laquelle il l’avait agressée. Depp et Heard se sont mariés de 2015 à 2017.

En mars, deux juges de la Cour d’appel ont déclaré que la star hollywoodienne ne pouvait pas contester le rejet par la Haute Cour de son procès en diffamation contre l’éditeur du journal The Sun pour l’avoir qualifié de « batteur de femme » dans un article.

Johnny Depp perd son offre faire appel de la décision d’un tribunal britannique selon laquelle il a agressé son ex-femme Amber Heard

Les juges, James Dingemans et Nicholas Underhill, ont déclaré que l’audience précédente avait été « complète et équitable » et que les conclusions du juge de première instance « n’ont même pas été entachées d’une erreur d’approche ou d’une erreur de droit ».

Le juge de la Haute Cour Andrew Nicol a statué en novembre que les allégations contre Depp faites dans un article d’avril 2018 étaient « essentiellement vraies ». Le juge a statué que Depp, maintenant âgée de 58 ans, avait agressé Heard à une douzaine de fois et l’avait mise en danger à trois reprises.

Heard devrait reprendre son rôle de Mera dans la suite de « Aquaman » « Aquaman and the Lost Kingdom », dont la sortie est prévue pour 2022.

Contribution: Associated Press