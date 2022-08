Amber Heard a rejeté un règlement de divorce de 16 millions de dollars avec Johnny Depp – Hollywood Life

Voir la galerie





Ambre Entendu n’a pas accepté un règlement de plusieurs millions de dollars de son ex-mari Johnny Depp, lorsque le couple s’est séparé en 2017. De nouveaux documents judiciaires non scellés montrent que l’actrice a refusé un énorme règlement alors que le couple se séparait, selon La bête quotidienne. Les documents, qui ont été rejetés par le juge du procès en diffamation de 2022, ont révélé des échanges de courriels entre Amber, 36 ans, et ses avocats discutant du paiement.

Les documents judiciaires ont révélé que les gains de Johnny pour Pirates des Caraïbes 4 étaient de 33 millions de dollars, et le point de vente a émis l’hypothèse qu’il est très possible que son salaire pour le cinquième film soit le même ou plus. Car Pirates 5 a été filmé pendant le mariage de Johnny, 58 ans, et d’Amber, elle aurait eu droit à la moitié de ses gains, mais l’échange d’e-mails dans les documents judiciaires a révélé qu’Amber avait refusé l’argent. Un e-mail de son avocat inclus dans les documents a révélé qu’ils avaient dit qu’elle était “étonnamment fidèle à votre parole, que ce n’est pas une question d’argent”.

Les conclusions des nouveaux documents judiciaires interviennent peu de temps après que les deux stars ont fait appel du verdict du procès. La Homme aquatique La star a clairement indiqué qu’elle prévoyait de faire appel du verdict dès que le jury serait sorti. Son équipe a officiellement déposé des documents pour un appel le 13 juillet. L’appel est intervenu après que les efforts de son équipe pour que la décision soit considérée comme une annulation du procès ont été rejetés. L’équipe d’Amber avait affirmé qu’un mauvais juré était assis et avait tenté de faire rejeter le verdict. Après que son ex a interjeté appel, les avocats de Johnny ont également déposé des documents pour faire appel de la décision selon laquelle il devait payer 2 millions de dollars à Amber, comme l’a décidé le jury.

Le procès s’est terminé en juin, le tribunal accordant à Johnny 10 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant qu’il avait conclu qu’Amber l’avait diffamé. Le jury a également accordé à Amber 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour les déclarations faites par son avocat Adam Waldman.

Depuis la fin du procès, Johnny a repris le travail. Après les performances avec le musicien Jeff Beck, il a sorti un album avec la légende de la guitare. Il semble également revenir au cinéma, car il a été repéré avec une nouvelle coiffure pour un rôle à venir. Pendant ce temps, Amber travaillerait sur un “livre révélateur” sur ses expériences avec Johnny.