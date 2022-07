Amber Heard a rejeté l’annulation du procès par le juge dans son verdict contre Johnny Depp – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Helber/AP/Shutterstock

d’Amber Heard efforts pour obtenir le verdict contre son ex-mari Johnny Depp déclaré un procès nul ont été rejetés par un juge de Virginie le mercredi 13 juillet. Juge Penney Azcarate, qui a supervisé le procès, a rejeté Aquaman requête de l’actrice, malgré le fait que son avocat a présenté la preuve que l’un des jurés n’était pas la personne censée faire partie du jury.

Les avocats d’Amber avaient demandé l’annulation du procès, affirmant que l’un des jurés n’était pas celui qu’ils prétendaient être. Son équipe juridique avait déposé un document de 43 pages demandant l’abandon du verdict. L’actrice avait également annoncé son intention de faire appel. “Mme. Heard avait le droit de s’appuyer sur la protection de base, telle que prescrite par le Virginia Code, selon laquelle les jurés dans ce procès seraient des personnes qui ont été effectivement convoquées comme juré », indique le dossier. « Dans ce cas, il semble que le juré n° 15 n’était pas, en fait, la même personne que celle figurant sur le tableau des jurés. La procédure régulière de Mme Heard a donc été compromise. Dans ces circonstances, l’annulation du procès devrait être déclarée et un nouveau procès ordonné.

La juge a rejeté la requête dans sa réponse écrite. «Le juré a été contrôlé, a siégé pour l’ensemble du jury, a délibéré et a rendu un verdict. La seule preuve devant cette Cour est que ce juré et tous les jurés ont suivi leurs serments, les instructions et les ordonnances de la Cour. Cette Cour est liée par la décision compétente du jury », a-t-elle déclaré, via Nouvelles de CBS.

Johnny avait poursuivi Amber pour 50 millions de dollars pour diffamation, citant un éditorial de 2018 pour lequel elle avait écrit Le Washington Post. Amber l’a contre-attaqué pour 100 millions de dollars, soulignant les déclarations que l’avocat de l’acteur avait faites à son sujet. Le jury a conclu qu’Amber avait diffamé son ex-mari et lui a accordé 10 millions de dollars, tandis que Johnny a été condamné à payer son ex 2 millions de dollars, après certaines déclarations de Adam Waldman ont été jugés diffamatoires. Bien qu’elle ait perdu le procès, Amber a maintenu son témoignage.