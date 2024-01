Amber Glenn remporte le titre américain de patinage artistique après la chute d’Isabeau Levito à trois reprises lors du programme libre

Amber Glenn pensait qu’elle avait gâché ses chances de remporter son titre américain de patinage artistique tant recherché lorsque, après avoir décroché un triple axel d’ouverture spectaculaire vendredi soir, la Texas de 24 ans s’est effondrée au cours de la seconde moitié de son programme.

Puis elle vit Isabeau Levito s’effondrer juste derrière elle.

La championne en titre est tombée à trois reprises lors de son propre programme libre, provoquant un halètement audible parmi une foule ravie à Columbus, Ohio. Et lorsque la partition de Levito fut lue, les larmes d’angoisse de Glenn se transformèrent en larmes de joie. Son score de 210,46 points a suffi à la couronner meilleure du pays pour la première fois, une décennie complète après avoir régné en tant que championne junior des États-Unis.

“Je veux dire, un choc total”, a déclaré Glenn. « Ce n’était certainement pas la performance que j’aurais aimé avoir ce soir, et je sais qu’Isabeau et moi sommes capables de bien plus. Mais c’est juste le choc de constater que tout mon travail acharné a porté ses fruits.

Levito a terminé avec 200,68 points, tombant au troisième rang derrière Josephine Lee, dont le programme libre gagnant lui a valu la médaille d’argent.

Dans l’épreuve masculine plus tôt vendredi, Ilia Malinin a fait paraître facile l’une des combinaisons les plus difficiles en patinage et a été récompensé avec 108,57 points, lui donnant la plus grande avance après un programme court selon le système de notation actuel de l’histoire des championnats nationaux.

Le champion de la Finale du Grand Prix de 19 ans, exécutant son programme « Malagueña », a débuté avec une boucle quadruple piqué sans effort, puis a réussi le combo quad lutz-triple piqué, avant de faire ressembler un triple axel à un saut sur la glace. En entendant ses partitions, Malinin a montré une serviette noir et or sur laquelle était écrit « Quad God » – son surnom bien trop approprié.

“J’étais vraiment soulagé après la performance, surtout après quelques dysfonctionnements de bottes ces dernières semaines”, a déclaré Malinin, qui a remonté une vieille paire cette semaine. «J’étais vraiment reconnaissant d’avoir pu y aller.»

Les championnats nationaux se poursuivent samedi avec le patinage libre en couple et la danse libre.

Champion américain en titre, Malinin est le seul patineur au monde à réussir un quad axel en compétition. Il n’avait pas prévu le saut en rotation de quatre et demi dans son programme libre prévu pour dimanche, mais il y a toujours une chance qu’il y parvienne.

“Je devrai voir comment je me sens mentalement et physiquement”, a déclaré Malinin. “Je pense que tout dépendra de ce que je ressens et de mon point de vue, ou de ce que je ressens à l’idée de devenir libre.”

Max Naumov, le champion national junior 2020, était loin mais surprenant deuxième après que son quad salchow d’ouverture ait compensé un problème sur son triple axel. Il a obtenu 89,72 points dans sa quête d’une place sur le podium après avoir terminé quatrième l’an dernier.

Comme à son habitude, Jason Brown a fait tomber la baraque au Nationwide Arena malgré une chute sur son triple axel d’ouverture. Le favori des fans de 29 ans, qui a sauté la majeure partie de la saison pour rester en bonne santé et se préparer aux championnats nationaux, s’est rétabli pour réussir un combo triple flip et triple lutz-triple toe tout en patinant avec son flair habituel sur « Adios » du compositeur britannique. Benjamin Clémentine.

Brown a obtenu 89,02 points alors qu’il cherche à devenir l’homme le plus âgé sur le podium depuis la victoire de Todd Eldredge en 2002.

“C’est fou que les gens contre qui j’ai concouru entraînent des gens lors de cet événement”, a déclaré Brown. “Cela m’époustoufle, et le niveau du patinage continue de s’élever année après année, et je pense que c’est incroyable.”

Incroyable est une façon appropriée de décrire ce qui s’est passé dans le patinage libre féminin.

Glenn, qui traînait Levito de moins d’un demi-point après leurs programmes courts, a réussi un énorme triple axel pour ouvrir son programme, un saut que très peu de femmes sont prêtes à tenter. Elle a suivi avec des combinaisons triple flip-triple piqué et triple boucle-double piqué, ainsi qu’un triple salchow, qui semblaient toutes la mener vers un titre national.

Comme par hasard, les erreurs tardives du programme qui ont retenu Glenn pendant des années ont refait surface. Elle a raté une séquence de saut en effectuant seulement un double lutz et a terminé avec un seul saut, et ces deux erreurs lui ont coûté énormément de points.

«J’ai vu mon chorégraphe et je lui ai dit: ‘Je suis vraiment désolé’», a déclaré Glenn plus tard. “Je n’ai pas fait à peu près ce qu’elle avait pour moi dans ce programme.”

Glenn a regardé depuis l’extérieur de la glace Levito tomber sur son premier combo triple lutz-triple orteil, puis a semblé se remettre sur la bonne voie en réussissant ses trois passes de saut suivantes. Mais ensuite il y a eu une chute sur son triple flip, et une autre sur sa triple boucle, et au moment où elle a terminé au milieu de la glace, Levito enfouissait son visage dans ses mains et luttait pour retenir ses larmes.

À la lecture des scores, Levito se retrouvait à la troisième place et Glenn l’avait remplacée en tant que championne des États-Unis.

“Je sais qu’il me reste tellement plus en moi”, a déclaré Glenn. « Il y a dix ans, j’ai gagné les championnats nationaux juniors, et le monde des attentes s’est imposé sur moi, et cela m’a écrasé. Et maintenant, revenir 10 ans plus tard et avoir ça, c’est incroyable.

___

Sports AP : https://apnews.com/sports