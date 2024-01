Amber Glenn devient la première femme LGBTQ+ à remporter le championnat américain de patinage artistique féminin

Pour la première fois de sa carrière senior, Amber Glenn est la Championne des États-Unis de patinage artistique féminin.

Ayant terminé sur le podium à plusieurs reprises aux championnats nationaux dans le passé, y compris une troisième place l’an dernier, sa note globale de 210,46 était suffisante pour finalement permettre à Glenn de remporter la médaille d’or. C’était sa sixième participation au championnat américain.

La victoire de Glenn fait d’elle la première patineuse ouvertement LGBTQ+ à remporter le titre féminin américain.

“Être la première championne féminine ouvertement queer est incroyable”, a déclaré Glenn. “Quand je suis sorti au début, j’étais terrifié et j’avais peur que cela affecte mes scores ou quelque chose comme ça, mais je m’en fichais. Cela valait la peine de voir, au cours des deux dernières années, le nombre de jeunes qui se sentent plus à l’aise dans leur environnement à la patinoire.

De gauche à droite, Josephine Lee, deuxième, Amber Glenn, première et Isabeau Levito, troisième, montent sur le podium aux Championnats américains de patinage artistique 2024.

Josephine Lee a décroché la médaille d’argent avec une note globale de 204,13, mais c’est Isabeau Levito qui était au coude à coude avec Glenn qui suivait. Les programmes courts du jeudi. Levito était premier au début du patinage libre, et Glenn était à moins d’un demi-point de retard en deuxième. Ni l’un ni l’autre n’ont réalisé leur meilleure performance vendredi soir.

Bien que Glenn ait réussi à exécuter son triple axel au début du programme, quelques éléments manqués plus tard dans la performance lui ont coûté des points.

“J’étais encore une fois déçu de moi-même parce que je sais que j’aurais pu apporter un peu plus et j’avais confiance en moi pour en faire un peu plus dans cette seconde période”, a déclaré Glenn. “Partir de là, avoir l’impression que mon succès m’échappait, et réaliser que je l’avais, c’était un mélange de bonheur, bien sûr. Ce n’était pas exactement comme ça que je voulais décrocher mon premier titre national mais je suis incroyablement reconnaissant pour cela.”

Le score composite de 210,46 d’Amber Glenn lui a valu la médaille d’or aux championnats américains de patinage artistique.

Avec Levito aligné pour clôturer l’événement, il y avait une opportunité pour elle de sortir du titre de championne nationale pour la deuxième année consécutive. Cependant, dès le début de son programme, Levito a connu des difficultés et a subi quelques chutes qui lui ont valu une déduction de quatre points et une troisième place.

“Cette soirée ressemblait en quelque sorte à un rêve fébrile”, a déclaré Levito. “C’était tellement difficile d’essayer de défendre le titre, et je pense que lorsque j’ai commis cette erreur pour la première fois, cela m’a en quelque sorte réveillé.”

Isabeau Levito patine pour la cérémonie des médailles féminines, où elle a reçu le bronze, aux Championnats américains de patinage artistique 2024 à la Nationwide Arena.

Cette foule a eu droit à un autre morceau d’histoire au sein du programme de patinage libre féminin lors de la performance de Mia Kalin plus tôt dans l’événement. Même si elle n’a pas terminé sur le podium, la jeune femme de 15 ans est devenue la première femme à réussir proprement un quadruple saut (une compétence à quatre tours, également connue sous le nom de « quad ») aux Championnats américains.

Lors d’une compétition à la Nationwide Arena, Mia Kalin est devenue la première femme à réussir un quadruple saut aux Championnats des États-Unis.

Programme court masculin

Ilia Malinine s’est mis dans une position idéale pour défendre son titre de 2023, marquant une note de 108,57 dans le programme court vendredi.

Finissant près de 20 points de mieux que le patineur Maxim Naumov, deuxième, qui a totalisé 89,72 points, Malinin a enregistré la plus grande avance de l’histoire du Championnat américain de patinage artistique après la partie des programmes courts de l’épreuve masculine.

Bien qu’il n’y ait pas eu de quad axel, la décision qui a placé Malinin dans le livre des records en 2022, le joueur de 19 ans a toujours été à la hauteur de son surnom de « dieu du quad » en exécutant deux autres compétences en quad.

“Le public qui vient ici, certains d’entre eux prennent l’avion ou conduisent un long chemin jusqu’ici pour vraiment nous regarder patiner”, a déclaré Malinin. “Nous les apprécions beaucoup. … Pour nous, essayer de faire de notre mieux devant eux, c’est vraiment une façon de le montrer.”

Ilia Malinin a pris une avance de près de 20 points après le programme court masculin lors des Championnats américains de patinage artistique 2024.

Jason Brown, ancien olympien et champion des États-Unis en 2015, était un autre favori des fans du côté masculin. Le joueur de 29 ans n’a pas réalisé son meilleur programme court à Columbus, avec un point déduit pour une chute, ce qui l’a amené à la troisième place, mais n’étant pas étranger aux obstacles de la route, le vétéran est resté positif après sa performance.

“J’adore les championnats américains”, a déclaré Brown. “C’est comme un retour à la maison à chaque fois que je reviens année après année. En ce qui concerne ma performance, je me sentais bien là-bas. Évidemment, ce n’est pas idéal de commencer, vous savez, sur les fesses, mais j’aime le combat. jusqu’à la fin.”

Jason Brown se prépare pour sa performance dans le programme court masculin lors des Championnats américains de patinage artistique 2024 à Nationwide Arena.

Les deux prochaines épreuves qui couronneront leur champion seront la danse sur glace et les couples, toutes deux avec leurs programmes longs samedi.

