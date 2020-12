La championne de Love Island, Amber Gill, a été inondée de félicitations après avoir réussi à perdre une pierre entière en seulement six semaines.

La jeune femme de 23 ans, qui a remporté la série 2019 de Love Island, a montré les résultats de son travail acharné avec des photos avant et après le bikini sous différents angles.

« Les gars regardent ça … » écrivit la beauté Tyneside.

«J’ai perdu mon poids de verrouillage! Je suis tellement fier de ma petite transformation. Je n’avais pas vraiment l’intention de perdre une charge de poids, je voulais juste commencer à me sentir mieux.

«Je ne pense en aucun cas que j'étais 'grosse' mais je n'étais pas aussi en bonne santé et consciente que d'habitude et en ce moment je me sens tellement mieux en moi.







(Image: Instagram)



«J’avais l’habitude de penser que la phrase« perdre une pierre en 6 semaines »était un mensonge. Mais c’est exactement ce que j’ai fait. Et un peu plus.

Elle a également contacté les fans pour lui raconter leurs histoires de perte de poids.

Et Amber a depuis été inondée de compliments et de messages de soutien.

« Awww tu as l'air si heureux, » remarqua l'un d'eux.







(Image: Instagram)



Un autre a jailli: « Absolument brisé! Maintenant, envoyez-moi le plan de régime !! Je dois commencer ma saine alimentation le vendredi! »

« J’avais besoin de ce type de motivation! Vous avez l’air incroyable », a écrit un quatrième.

« Tu es superbe et très inspirant! » un quatrième lui a dit.

Pendant ce temps, sa meilleure amie de Love Island, Anna Vakili, a partagé une série d’émojis d’applaudissements, tandis que le mannequin Tom Walker la qualifiait d ‘«incroyable».

Amber a précédemment parlé de sa «déception» en elle-même après avoir posé une pierre lors du deuxième verrouillage.







(Image: Instagram)



Elle s’est tournée vers les plats à emporter alors que le pays était de nouveau fermé en novembre et a déclaré qu’elle avait du mal à trouver sa motivation pour l’entraînement.

« En lock-out, j’ai dit que j’allais devenir un maniaque du fitness et que j’allais déplacer cette pierre car je ne pose pas une autre pierre en lock-out, ça n’arrive pas », a déclaré Amber.

Elle a ajouté: « Je suis déçue de moi-même, je ne peux m'empêcher de ce que je ressens. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent la même chose ou suis-je tout seul? »







(Image: Instagram)



Pendant ce temps, elle a été forcée de riposter aux guerriers du clavier après avoir laissé des commentaires cruels sur la publication Instagram.

« Je suis sûr que les personnes qui ont commenté sont l’image de la perfection, alors merci pour cela », écrivit Amber avec éloquence.

«Tout d’abord, nous sommes dans une pandémie. Deuxièmement, comment les gens regardent-ils de si près qu’ils le remarquent avant même que je ne le remarque.

« Quiconque a pris du poids cette année ne t’inquiète pas, je suis avec toi. »