Amber Gill `` quitte Jack Grealish et sort avec un joueur d'Arsenal '', disent les fans après avoir repéré des `` indices '' séduisants

Amber Gill, star de l’île LOVE a déclenché des rumeurs de romance avec la footballeuse Jen Beattie après être devenue bisexuelle.

La star de télé-réalité, 25 ans, a été aperçue en train de laisser des icônes emoji séduisantes sur les réseaux sociaux du joueur d’Arsenal Jen.

Amber Gill a confirmé qu'elle était en couple plus tôt cette semaine

Amber était liée à la star du foot anglais Jack Grealish l'année dernière

Amber – qui était liée à la star anglaise Jack Grealish l’année dernière – a confirmé qu’elle était en couple plus tôt cette semaine après avoir publié un clip TikTok.

Elle l’a légendé: “Devoir changer mon contenu pour qu’elle sache que je ne suis pas vraiment toxique.”

La vidéo montre Amber en train de mimer un audio qui dit: “Il n’y a aucun moyen dans tout ce vaste monde que je trompe jamais, jamais, jamais ma fille.”

Les fans ont inondé la section des commentaires félicitant Amber pour sa nouvelle romance, avec une écriture: “Amber, tu as une petite amie OMG.”

Alors que d’autres ont émis l’hypothèse que son nouveau copain est la star du sport écossaise Jen, un fan a posté: “La recherche étant Jen Beattie et Amber Gill.”

Il n’est pas étonnant que les fans soient convaincus qu’Amber et Jen sont un objet.

Le couple commente le profil de l’autre depuis juillet de cette année, quand Amber a mis en ligne un TikTok sur ce qu’elle ressent quand un gars la complimente contre une fille, Jen n’a pas tardé à publier deux emojis.

Dans une autre vidéo TikTok, la lèvre d’Amber s’est synchronisée avec “Vous ne pouvez pas simplement me traiter comme de la merde et juste… ah f *** ça.”

Elle a sous-titré sa vidéo avec : “Moi avec mon ex préféré” et Jen Beattie a commenté un simple emoji souriant.

Pendant ce temps, Amber a partagé un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux de Jen, y compris deux emojis yeux de cœur sur une photo d’elle jouant au football pour son équipe, Arsenal.

Jen a récemment partagé une photo d’elle dans son nouveau kit et Amber Gill a jailli: “Ok content queen.”

Jen a répondu avec l’emoji de l’ongle et a dit “reeeeeally”.

La star de Geordie a publié un autre TikTok disant qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle s’ennuyait seule dans la maison.

Jen est la première à commenter en demandant si Amber avait besoin d’aide.

La star de télévision Amber a répondu : « Oui s’il vous plaît, je ne vais pas très bien et j’ai besoin d’un câlin. Je pense que cela pourrait vraiment améliorer ma forme », à laquelle Jen a ajouté:« En route.

Amber Gill n’a pas répondu à une demande de commentaire. Jen Beattie et Arsenal ont été approchés pour commentaires.

L’année dernière, Amber a raconté qu’elle était ouverte à sortir avec des femmes après avoir admis qu’elle était attirée par elles.

Amber a abordé sa sexualité et a déclaré: “Changer d’équipe a été la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. Regarder des hommes me rend malade. Je ne pouvais plus m’y remettre. »

Elle a également déclaré à Closer Magazine : « Je ne suis pas à 100 % sur les mecs. J’étais énervé à l’époque avec les mecs quand j’ai dit tout ça [on Twitter] mais oui, je suis sorti avec des filles, dans le passé et récemment aussi, c’est super.

« Les filles sont magnifiques ! Avant, je n’avais pas conscience [about my sexuality] et maintenant j’ai la conscience et c’est ce que c’est, je n’ai pas de type ; J’aime ce que j’aime.

“Je sors toujours avec des gars, je dis juste que je sors avec qui je veux sortir, quand je veux sortir avec eux – Ce n’est pas si important et je n’aime pas le définir.”

En juillet 2021, Amber a partagé une vidéo virale TikTok d’une femme lesbienne se transformant d’un style “féminin” à “masculin”.

La star de la télévision a simplement accompagné la vidéo d’un emoji de cœur d’amour, ce qui a conduit certains fans à spéculer qu’elle était attirée par les femmes.

Ses abonnés n’ont pas tardé à l’interroger sur le tweet, l’un d’entre eux lui envoyant une série d’emojis aux fruits et de points d’interrogation.

“Bestie, j’ai peur de te demander ça”, lui ont-ils écrit, laissant entendre qu’elle faisait partie de la communauté LGBTQ+.

Amber a rendu ses fans fous avec sa réponse énigmatique et courte, répondant simplement à son fan avec: “Parfois.”

Aux National Television Awards, elle a fait référence aux tweets énigmatiques une fois de plus alors qu’elle était interrogée sur sa sexualité.

“Les emojis aux fruits signifient les emojis aux fruits, que puis-je dire?” Amber a déclaré au Daily Star: “Certains jours je pourrais l’être, d’autres non.”

Amber est devenue célèbre sur Love Island en 2019 – où elle a remporté l’argent aux côtés de son petit ami de l’époque, Greg O’Shea.

Le couple s’est séparé quelques semaines seulement après son retour au Royaume-Uni, Amber critiquant Greg et le blâmant pour leur relation de courte durée.

Jen Beattie (extrême droite) dans le bus Gay Gooners à Pride à Londres