La star de Love Island, Amber Gill, est en bonne santé – et elle ne ralentira pas de si tôt.

La star, qui a remporté la série 2019, a récemment lancé Amberflexx, qui aide les gens à atteindre leurs objectifs de poids après avoir fracassé le sien.

Et en dévoilant sa transformation sur Instagram, les fans ont été frappés par sa silhouette rétrécie – et par la façon dont elle avait réussi à déplacer une pierre entière avec seulement six semaines de dur labeur.

En discutant avec The Mirror, elle a rappelé: «J’ai fini par mettre une pierre dans le verrouillage, juste après avoir déménagé de Newcastle, ne pas être consciente de mes choix alimentaires, manger des plats à emporter probablement plus que je ne le devrais.







« Je suis arrivé à un endroit où je n’étais pas très productif, je n’étais pas très heureux, puis je suis arrivé à un carrefour où j’ai décidé que j’allais commencer à faire de l’exercice. »

Et après une rencontre fortuite avec PT Jon Hosking, elle s’est lancée dans un tas d’exercices différents.

Amber nous a dit: « J’ai rencontré mon PT Jon grâce à un ami d’un ami. Nous avons commencé à nous entraîner dans les styles que j’aime.

«Quand je m’entraîne, j’aime m’amuser avec, et j’aime les mouvements de combat comme le Muay Thai, alors nous nous sommes concentrés sur cela avec le cardio et le conditionnement quatre fois par semaine.







«Je documentais cela sur Instagram que j’avais pris du poids et que je commençais à m’entraîner. Mes followers voulaient savoir ce que je faisais, alors j’ai créé une plateforme pour leur donner l’opportunité de ce que je faisais et ce que j’avais mangé.

« J’ai fini par perdre une pierre en six semaines! »

Elle s’est récemment rendue sur Instagram avec une série de clichés avant et après pour démontrer la différence que ses techniques peuvent faire.

« Les gars regardent ça … » écrivit la beauté Tyneside.

«J’ai perdu mon poids de verrouillage! Je suis tellement fier de ma petite transformation. Je n’avais pas vraiment l’intention de perdre une charge de poids, je voulais juste commencer à me sentir mieux.







« Je ne pense en aucun cas que j’étais » grosse « mais je n’étais pas aussi en bonne santé et consciente que d’habitude et en ce moment je me sens tellement mieux en moi.

«J’avais l’habitude de penser que la phrase« perdre une pierre en 6 semaines »était un mensonge. Mais c’est exactement ce que j’ai fait. Et un peu plus.

Le plan Amber’s 6 Week Blast, y compris le régime et les entraînements, est disponible en ligne sur amberflexx.com au prix de 39,99 £ à partir du 4 janvier e .