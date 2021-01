Amber Gill a admis que sa perte de poids impressionnante lui avait permis de se sentir «tellement mieux».

La gagnante de Love Island 2019, 23 ans, a partagé les résultats de son travail acharné avec des photos de bikini avant et après montrant sa perte de poids.

Amber a travaillé dur pendant six semaines pour perdre certains de ses kilos de blocage, et il semble qu’elle se sent mieux que jamais.

S’adressant à Instagram, la star de télé-réalité a offert aux fans des clichés encore plus inspirants de ses résultats.

Partageant un cliché de bikini côte à côte avant et après sa perte de poids, Amber a écrit: « J’ai pris ces photos pour une certaine responsabilité car parfois ce n’est pas facile de continuer (surtout en lock-out) et il est bon de voir jusqu’où vous avez viens physiquement et je ne peux pas y croire. «







(Image: INSTAGRAM)



Elle a poursuivi: «Quand j’ai recommencé à m’entraîner et à bien manger, je n’avais pas réalisé l’effet que cela aurait sur toute ma vie, pas seulement sur ma santé mentale.

« Ma peau, mes cheveux, tout a commencé à s’améliorer. Je suis presque sûr que cela a même aidé à éliminer mon psoriasis.

«Et honnêtement, je me sens tellement mieux pour ça», a-t-elle ajouté.

Naturellement, les messages ont vu les fans affluer vers la section des commentaires pour féliciter Amber pour son impressionnant parcours de perte de poids.







(Image: INSTAGRAM)



« Tu as l’air incroyable, Amber !! » a écrit un fan.

Un autre écrit: « C’est incroyable Ambre !! Vous avez l’air fabuleux. Bonne année! »

Tandis qu’un troisième fan inspiré ajoutait: « Tu as l’air incroyable! Je vais essayer aussi xxx. »

Amber a précédemment parlé de sa «déception» en elle-même après avoir posé une pierre lors du deuxième verrouillage.







(Image: ambergillrose / Instagram)



Elle s’est tournée vers les plats à emporter alors que le pays était de nouveau fermé en novembre et a déclaré qu’elle avait du mal à trouver sa motivation pour l’entraînement.

« En lock-out, j’ai dit que j’allais devenir un maniaque du fitness et que j’allais déplacer cette pierre car je ne pose pas une autre pierre en lock-out, ça n’arrive pas », a déclaré Amber.

Elle a ajouté: « Je suis déçue de moi-même, je ne peux m’empêcher de ce que je ressens. Est-ce que quelqu’un d’autre ressent la même chose ou suis-je seule? »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033