Amber Gill de Love Island abandonne son petit ami secret après avoir découvert qu’il avait été emprisonné pour une attaque brutale dans une discothèque

Amber Gill, de LOVE Island, a jeté son petit ami secret après avoir découvert qu’il avait été emprisonné pour une attaque brutale dans une boîte de nuit.

Le joueur de 23 ans a été photographié pour la première fois avec Rory Colhoun en vacances en Thaïlande en janvier dernier.

Un ami proche d’Amber a dit MailOnline qu’ils étaient au début d’une relation, mais elle a mis fin aux choses après avoir appris que Rory avait été emprisonnée pendant quatre ans en 2017.

Rory a été jugé à Leeds Crown Court après une attaque contre deux portiers de boîtes de nuit, laissant l’un d’eux à l’hôpital.

L’attaque avait eu lieu en 2015 au Club Mission avec deux autres alors que Rory avait 23 ans.

La victime, âgée également de 23 ans à l’époque, a été laissée dans un «état critique».

Rory a plaidé non coupable en avril 2017, mais a été condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement pour avoir blessé intentionnellement.

Il a également été condamné à une peine concomitante de huit mois pour avoir tenté de provoquer intentionnellement GBH.

L’ami d’Amber a déclaré à MailOnline: « Amber est tombée en panne aujourd’hui lorsqu’elle a été informée de Rory et de son passé. Elle n’avait aucune idée de tout cela.

« Amber a commencé à sortir avec quelqu’un et cela a été un grand choc pour elle.

« Naturellement, cela lui a causé beaucoup de bouleversement et de stress car tout est sorti de nulle part. »

Ils ont continué: « Cela a complètement jeté Amber et elle veut juste être entourée d’amis et de famille pour leur amour et leur soutien. »