La gagnante de Love Island, Amber Gill, a révélé comment elle avait perdu du poids après – mais pas à cause – de la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux.

La beauté des médias sociaux, 23 ans, a dû faire face à des abus après avoir posé une pierre en lock-out pendant la pandémie de Covid-19.

Maintenant, en parlant à The Sun, Amber a révélé comment elle avait réussi à perdre une pierre en six semaines et comment c’était pour elle-même et à cause de vils commentaires sur les réseaux sociaux.

Amber a déclaré à propos des trolls: « Pourquoi les gens se sentent-ils autorisés à faire ça? Surtout sur TikTok où je fais juste des danses amusantes et publie du contenu pour rendre les gens heureux. »

Elle a ajouté: « Cette année, les gens vivent leurs propres batailles et nous n’avons aucune idée de ce qui se passe à huis clos, alors pourquoi ne pas simplement être gentils? »







(Image: Instagram / amberrosegill)



Cependant, elle a réussi à perdre du poids grâce à un travail avec l’entraîneur personnel Jon Hosking qui a utilisé un entraînement au combat et s’est concentré sur la santé et non sur la perte de poids.

Maintenant, Amber lance un programme de conditionnement physique de six semaines au poids corporel qu’elle a maintenant surnommé AmberFlex, qui associe également l’exercice à un plan de nutrition de la diététiste de télévision Jo Travers.

Amber souhaite désormais que les autres suivent le programme qu’elle estime accessible.







(Image: ambergill / Instagram)



Elle a noté dans le journal: « Je regarde certaines de ces personnes et je pense: » Je ne vais jamais ressembler à ça, alors pourquoi essayer? » Cela peut être assez intimidant, tout ce look n’est pas la façon dont je suis construit.

« Je suis naturellement courbée, j’ai un gros cul et j’ai des seins – je ne suis pas cette personne de fitness avec le pack de huit. Je ne suis pas obsédé. »

L’interview intervient après qu’Amber ait déjà frappé des trolls sur Instagram, commentant: « Ce n’est pas moi sur tiktok qui est grosse honte?! Quoi? Tout d’abord, nous sommes dans une pandémie.

«Deuxièmement, comment les gens regardent-ils de si près qu’ils le remarquent avant même que je ne le remarque.

« J’ai vécu avec des sweats à capuche et des pantalons de survêtement pendant toute l’année et j’ai fini par mettre une pierre entière! »







(Image: Amber Gill / Instagram)



Elle a ajouté plus tard: «Je suis sûr que les personnes qui ont commenté sont l’image de la perfection, alors merci pour cela.

«Tout d’abord, nous sommes dans une pandémie. Deuxièmement, comment les gens regardent-ils de si près qu’ils le remarquent avant même que je ne le remarque.

« Quiconque a pris du poids cette année ne t’inquiète pas, je suis avec toi. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.