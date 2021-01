Amber Gill de Love Island a époustouflé les fans avec sa dernière offre Instagram.

La mannequin, 23 ans, a de nouveau honoré les médias sociaux en bikini alors qu’elle posait depuis son emplacement glorieux à Dubaï dimanche.

Cela a été un énorme changement pour la star après avoir jeté une pierre en seulement six semaines.

Amber s’est déshabillée à un bikini vert kaki qui avait un détail enveloppant pour mettre en valeur sa petite taille.

Sa toile de fond était le magnifique sable blanc et les palmiers tropicaux de Dubaï, suffisamment pour rendre ses fans de niveau 4 fous d'envie.







S’étant mise en forme, elle propose désormais sa propre plateforme de fitness Amber Flexx pour aider ses fans.

Les commentaires de ses fans ont été impressionnés par son look incroyable.

Parmi la mer de fans, on a écrit: « Ahhhhh, je ne peux pas attendre, pouvons-nous juste dire que vous rayonnez, votre flux est brillant, je suis tellement heureuse pour votre reine que vous avez enfin trouvé votre place ici et tout l'influenceur monde et je ne pourrais pas être plus heureux pour vous. «







D’autres ont ajouté: « COMME VOUS DEVRIEZ QUEENN. »

« Beautifullll. »

Certes, Amber avait pris du poids pendant le verrouillage lorsqu'elle s'était tournée vers les plats à emporter en novembre.







Cependant, la reine de la réalité se sentait à nouveau bien après avoir perdu du poids.

La beauté née à Newcastle est devenue célèbre dans la série estivale de Love Island.

Les fans l’ont élue gagnante en raison de son voyage après avoir souffert de chagrin dans la villa lorsqu’elle s’est séparée de Michael Griffiths.

Quelques semaines à peine après la fin de l’émission, son partenaire de l’époque, Greg, a refroidi les choses avec Amber par SMS.