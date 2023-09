Amber de Towie fond en larmes alors que les fans critiquent Dan Edgar pour avoir « marché le drapeau rouge » lors d’une énorme dispute

La star de TOWIE, Amber Turner, a fondu en larmes alors qu’elle était plongée dans une dispute publique avec son ex-petit-ami.

Dans l’édition de ce soir de la longue série ITVBe, la personnalité de télé-réalité a été confrontée à Dan Edgar.

Amber Turner a fondu en larmes alors qu’elle ramait avec son ex petit ami sur Towie[/caption] ITVBe

Les deux hommes se sont retrouvés face à face à la fête blanche après avoir mis un terme à leur relation après six ans de vie commune.[/caption]

Après de nombreuses spéculations, Amber a confirmé sur les réseaux sociaux qu’ils avaient mis un terme à leur relation en mai de cette année.

Cependant, dans l’édition de ce soir (17 septembre), les deux hommes se sont retrouvés face à face à la fête blanche alors que tous leurs amis regardaient et écoutaient.

Après avoir exposé tous leurs sentiments sur la table, Dan est parti en trombe alors que Chloé était en larmes.

Et les fans de Towie n’en avaient rien car ils accusaient Dan de « jouer le rôle de la victime ».

Un fan s’est exclamé: « Oh mon dieu Dan, tu as traité Amber comme de la merde pendant des années et ils le savent tous, maintenant ta victime a probablement eu ce que tu méritais #Towie. »

Un deuxième utilisateur a fulminé : « Désolé mais Dan est en train de réécrire l’histoire. Il est dérangé depuis quelques mois et n’a jamais été plus blanc que blanc, tous deux ont mal fait. Mais Amber ne devrait pas être l’ennemi numéro 1. Dan était un vrai connard, parfois, ne réécrivez pas l’histoire.

«Pour Dan, c’est l’excuse parfaite pour se dire à plus tard et jouer à la victime. Il ne pouvait pas s’en soucier », a noté un troisième.

Tandis qu’un quatrième réfléchissait : « Après tout ce que Dan a fait à Amber, en quoi est-il la victime dans tout ça ?! »

Et un cinquième téléspectateur a ajouté : « Entendre Dan parler de signaux d’alarme alors qu’il était un signal d’alarme ambulant pendant la majeure partie de leur relation… #TOWIE.

Cependant, d’autres fans pensaient qu’Amber était celle qui avait versé de « fausses larmes », car ils semblaient avoir pris le parti de Dan dans le conflit public.

Un fan a fulminé : « Towie, un autre épisode des fausses larmes d’Amber. Cette femme recherche tellement l’attention. Dan mérite tellement mieux. Elle n’a jamais tort .»

Un autre a plaisanté sarcastiquement : « Je dois apprendre à faire semblant de pleurer comme Amber ! Ce sera génial au travail #TOWIE.

Tandis qu’un troisième demandait : « Maintenant ambre, où sont les larmes chérie ? #TOWIE.

Leurs amis regardaient et écoutaient tous les deux ramer en public.[/caption] ITVBe

Les fans ont également critiqué Diags alors qu’il réconfortait son ami Dan après la dispute.[/caption] ITVBe

Amber Turner a fondu en larmes après des accusations de tricherie[/caption]