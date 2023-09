Amber de Botton : le meilleur spin doctor de Rishi Sunak démissionne car elle dit que « c’est le bon moment pour passer à autre chose »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le meilleur spin doctor de Rishi Sunak à Downing Street a démissionné après moins d’un an en poste.

Amber de Botton, qui a mené une carrière de journaliste audiovisuelle pendant dix ans, a été embauchée par le Premier ministre comme directrice de la communication quelques jours après son entrée à Downing Street.

Contrairement à un fonctionnaire impartial, elle était une conseillère spéciale capable de donner des conseils politiques aux ministres, de défendre les actions du gouvernement et de critiquer les partis d’opposition.

Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Mme de Botton a déclaré : « Cela a été un honneur et un privilège de servir en tant que directrice des communications du Premier ministre, mais j’ai décidé que c’était le bon moment pour passer à autre chose.

« J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Premier ministre pour son soutien et son leadership.

« L’équipe qu’il a bâtie autour de lui est dévouée et concentrée car ce sont les qualités qu’il inspire. Je tiens également à remercier mes collègues – le No 10 est un lieu de travail exigeant et sous haute pression – mais le professionnalisme et le talent dont ils font preuve chaque jour sont exceptionnels.

Mme de Botton a été directrice adjointe de la politique chez Sky News pendant cinq ans jusqu’en 2017, puis a travaillé chez ITV News en tant que responsable politique puis responsable de l’information.

Sa démission intervient un jour après que M. Sunak a annoncé des changements mineurs dans son équipe ministérielle suite à la démission du secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui a quitté la politique de première ligne.

La nomination de Grant Shapps, l’un des plus proches alliés du cabinet du Premier ministre, au poste de secrétaire à la Défense a été légèrement réinitialisée à l’approche des prochaines élections générales.

Certains s’attendent à un remaniement plus large dans les mois à venir.