Amber Davies de Love Island se sépare une TROISIÈME fois de son petit ami Nick alors qu’elle supprime toutes ses photos d’Insta

Amber Davies de LOVE Island s’est séparée de son petit ami Nick Kyriaco pour une TROISIEME fois.

Le couple – qui a rendu public leur relation pour la première fois en 2020 – a décidé de se séparer il y a quelques semaines.

Éclaboussure

La star de Love Island, Amber Davies, est à nouveau célibataire après sa séparation de son petit ami Nick Kyriaco[/caption]

Rex

Amber et Nick ont ​​mis un terme à leur relation[/caption]

Amber, 25 ans, et Nick, 30 ans, se sont séparés deux fois au cours des deux dernières années, mais ont toujours réussi à se retrouver.

Cependant, ces dernières semaines, ils ont décidé de mettre à nouveau fin à leur romance.

Amber a supprimé toute trace de leur relation sur Instagram et ils se sont tous les deux désabonnés sur la plateforme de médias sociaux.

Une source nous a dit : “Cela s’est terminé il y a quelques semaines mais elle n’a décidé de ne plus le suivre que récemment.

En savoir plus sur Amber Davies BOOTIFUL D’AMBRE Amber Davies déborde de glamour dans des bottes hautes alors qu’elle se dirige vers le théâtre ACTE SŒUR Les larmes d’Amber Davies de Love Island alors qu’elle regarde sa sœur jouer sur BGT

“C’est amical et c’est triste, mais elle travaille extrêmement dur – elle a huit spectacles par semaine – et elle est tellement occupée.

“Son objectif principal est maintenant le travail.”

Amber a récemment endossé le rôle de Lorraine Baines dans Back To The Future The Musical.

La star était également Judy dans le casting original du West End de 9 à 5 la comédie musicale, et a également joué Campbell dans Bring It On The Musical.





Elle a également été occupée à se produire sur scène au Proud Cabaret.

En avril 2021, The Sun a révélé en exclusivité qu’Amber et Nick se sont séparés, six mois seulement après qu’Amber a affirmé qu’il était “The One”.

Des mois plus tard, il a été révélé que le couple était de retour ensemble car ils voulaient donner une autre chance aux choses.

Puis, en août de l’année dernière, The Sun a révélé qu’ils avaient de nouveau rappelé leur romance on / off.

Mais ils ont confirmé que leur relation était de retour après avoir fait une apparition ensemble sur le tapis rouge lors de la première du film Tout le monde parle de Jamie.

Amber a expliqué plus tard pourquoi ils se sont remis ensemble.

S’adressant à ses abonnés Instagram, elle a déclaré: “Nous ne pourrions tout simplement pas vivre l’un sans l’autre, je pense.

« La vie est meilleure ensemble que sans l’autre, n’est-ce pas ? »

Nick a ajouté: “Oui, je pense que c’est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés.”

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Amber est devenue célèbre sur Love Island en 2017.

La beauté a remporté le spectacle aux côtés de son petit ami, Kem Cetinay.

Instagram

Amber et Nick ne sont plus un objet[/caption]