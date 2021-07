La gagnante de LOVE Island, Amber Davies, a averti les trolls « Je me fiche de ce que vous dites à propos de ma *** » après avoir acheté sa première maison à 23 ans.

La beauté de 24 ans est l’une des anciennes candidates les plus titrées de l’émission de rencontres ITV2, qu’elle a remportée en 2017 aux côtés de l’ex Kem Cetinay.

Amber a réussi à s’élever au-dessus des trolls cruels[/caption]

Elle a dit qu’elle s’en fichait si des étrangers « pensent qu’elle est plate »[/caption]

Post Love Island, elle a engrangé de l’argent en décrochant plusieurs rôles sur scène de haut niveau et maintenant un drame de la BBC.

Et dans une interview exclusive avec The Sun, Amber a admis que la réussite financière après un passage dans la célèbre villa est beaucoup plus probable que de trouver l’amour.

Elle a expliqué: « J’ai vu des critiques en ligne, ‘Oh, elle n’est là que pour un accord de mode, il n’est là que pour obtenir une gamme avec Boohoo’, mais je pense juste, ‘Bien sur toi’.

« J’ai acheté ma propre maison à l’âge de 23 ans. C’est probablement beaucoup plus probable qu’une relation, pour être honnête. »

J’avais l’habitude d’agoniser à cause de mon apparence et j’avais l’impression que je devais être le meilleur possible à tout moment.

Comme beaucoup de Love Islanders, la romance à l’écran d’Amber n’a pas réussi à s’épanouir après le spectacle. Mais cela s’est avéré être un tremplin vers une longue carrière d’interprète.

Elle a également ravivé sa romance avec son petit ami Nick Kyriacou après leur brève séparation cette année.

Après avoir étudié le théâtre à l’école de théâtre, elle a décroché son rôle décisif dans le West End dans la comédie musicale 9 à 5 de Dolly Parton, acclamée par la critique, avant de décrocher un rôle dans la comédie musicale à venir Bring It On, un spin-off d’une série de films de pom-pom girls.

Je m’en fiche vraiment si quelqu’un va en ligne pour dire quelque chose de négatif ou me dire que mon *** est plat.

La production retardée devrait maintenant ouvrir ses portes plus tard cette année, avec Amber remplissant le temps d’ici là avec un nouveau rôle dans la production CBBC Presque jamais – un drame pour enfants sur un boyband enchérissant de frapper le grand coup.

Et son succès continu loin de Love Island lui a donné la confiance nécessaire pour mettre deux doigts sur les critiques et les trolls en ligne, ayant développé « une peau très épaisse ».

Elle dit : « J’étais angoissée par mon apparence et j’avais l’impression que je devais être du mieux que je pouvais à tout moment, mais maintenant j’ai traversé un peu un flip et je ne le fais tout simplement pas. Je pense que Covid m’a aidé à tout repenser parce que tout était bien réel.





« J’ai acheté ma propre maison à l’âge de 23 ans, j’ai un chien magnifique, j’ai une voiture magnifique. Je m’en fiche vraiment si quelqu’un va en ligne pour dire quelque chose de négatif ou me dire que mon *** est plat.

« J’ai aussi eu mon petit ami Nick l’année dernière. J’étais heureux dans ma relation et j’avais l’impression de n’avoir personne à impressionner. Je suis bien dans ma peau.

«Ma famille pense que je suis belle, mes amis pensent que je suis belle, mon petit ami pense que je suis belle, c’est tout ce qui compte vraiment pour moi.

«Mais j’ai la peau très épaisse et je ne m’en soucie vraiment pas assez. Je ne sais pas si cela vient du fait d’avoir un gros profil sur les réseaux sociaux pendant quatre ans, mais maintenant je suis un peu engourdi par les ennemis.

