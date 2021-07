Amber Davies de Love Island marque les stars de cette année comme des «clones identiques» et n’aime aucun d’entre eux

Amber Davies de LOVE Island a qualifié les stars de cette année de «clones identiques» car elle a admis qu’elle n’aimait AUCUN des garçons.

La star de 24 ans est devenue célèbre dans la série 2017 de l’émission, qu’elle a remportée avec l’ex Kem Cetinay.

Instagram

Amber a eu son mot à dire sur Love Island cette année[/caption]

Instagram

Elle a dit qu’elle n’aimait AUCUN des garçons[/caption]

La beauté brune a continué à profiter d’une brillante carrière et nous a donné son opinion franche sur la série 2021 de l’émission de rencontres à succès dans un chat exclusif.

Amber nous a dit: «Personnellement, je n’aime aucun des gars cette année, mais je regarde aussi constamment en tant qu’ancien concurrent, donc je pense toujours à ça d’une manière légèrement différente.

«Mais la vérité, c’est qu’ils se ressemblent tous maintenant, et les médias sociaux en sont la cause ces dernières années. Il y a un certain look que les gens pensent qu’ils doivent rencontrer, et une façon dont les garçons pensent qu’ils doivent s’habiller, et les filles pensent qu’elles doivent s’habiller.

«Quand j’étais là-bas, il y avait plus de variété. Les gens avaient tous l’air différents, et c’était il y a seulement quatre ans, mais les choses ont changé même à cette époque.

Ambre Davies

« Maintenant, tout le monde doit se conformer à un certain look, ou du moins le pense. »

Comme beaucoup de Love Islanders, la romance à l’écran d’Amber n’a pas réussi à s’épanouir après le spectacle. Mais cela s’est avéré être un tremplin vers une longue carrière d’interprète.

Elle a également ravivé sa romance avec son petit ami Nick Kyriacou après leur brève séparation cette année.





Après avoir étudié le théâtre à l’école de théâtre, elle a décroché son rôle décisif dans le West End dans la comédie musicale 9 à 5 de Dolly Parton, acclamée par la critique, avant de décrocher un rôle dans la comédie musicale à venir Bring It On, un spin-off d’une série de films de pom-pom girls.

La production retardée devrait maintenant ouvrir ses portes plus tard cette année, avec Amber remplissant le temps d’ici là avec un nouveau rôle dans la production CBBC Presque jamais – un drame pour enfants sur un boyband enchérissant de frapper le grand coup.

Et le succès d’Amber loin de Love Island l’a aidée à gagner plus de confiance que jamais auparavant – en admettant également que les trolls ne l’atteignent plus.

La beauté a partagé sa fierté d’avoir acheté sa propre maison à 23 ans grâce à son travail acharné après avoir tourné à la gloire, et elle pense que c’est beaucoup plus révélateur que de savoir si les adeptes cruels pensent ou non qu’elle a « un appartement *** ».

Presque jamais est maintenant, sur CBBC et BBC iPlayer

Caractéristiques de Rex

Amber a déclaré que son année avait plus de « variété »[/caption]