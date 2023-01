Amber Davies de Love Island impressionne les fans avec une nouvelle transformation des cheveux blonds

Amber Davies de LOVE Island a montré son incroyable transformation de cheveux blonds.

Le joueur de 26 ans, qui a remporté la troisième saison de l’émission ITV2 avec l’ex Kem Cetinay en 2016, a séduit les fans avec le nouveau look.

Amber Davies de Love Island a montré ses nouvelles mèches blondes

Amber a récemment secoué les cheveux noirs – mais a imaginé un changement

S’adressant à Instagram, Amber a partagé des photos avant et après de ses cheveux.

La star de télé-réalité a posté un selfie miroir d’elle-même montrant ses cheveux bruns avec la légende: “Appuyez pour un nouveau hurrrrr.”

Quelques heures plus tard, Amber a montré ses mèches plus claires avec un autre claquement.

La beauté est incroyable avec des reflets blonds et caramel.

Amber est actuellement amoureuse de sa co-star du West End, Ben Joyce, qui joue Marty McFly dans l’adaptation scénique du film à succès de 1985 Retour vers le futur.

Amber joue Lorraine Baines McFly, la mère du personnage de Ben qui flirte avec lui après avoir voyagé dans le temps dans son moteur de l’ère spatiale.

Quelques jours seulement avant que The Sun ne révèle en exclusivité qu’Amber s’était séparée de son petit ami Nick Kyriacou pour la troisième fois et avait supprimé toute trace de lui de son compte Instagram.

Amber a participé à Love Island il y a six ans.

Un jour, elle s’est associée à Harley Judge, mais le sixième jour, elle s’était retrouvée attirée par Kem.

La paire est devenue de plus en plus forte mais a connu une période difficile lorsque Casa Amor est arrivée.

Le coiffeur s’est associé à Chyna Ellis, ce qui signifie qu’Amber est allée avec Nathan Joseph.

Mais Amber et Kem ne pouvaient pas ignorer leurs sentiments l’un pour l’autre et se sont remis ensemble.

Ils ont été couronnés vainqueurs de l’émission.

Depuis son passage sur Love Island, Amber a continué à faire un certain nombre de choses incroyables.

Elle a participé à des émissions telles que CelebAbility, Celebrity Ghost Hunt et The One Show.

Amber est apparue dans un certain nombre de spectacles de théâtre, dont 9 to 5: The Musical, Bring It On: The Musical et Back To The Future: The Musical.

