Ambassadrice de la Coupe du monde du Qatar : l’homosexualité est “un mal dans l’esprit”

Un ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar a décrit l’homosexualité comme un “dommage mental” dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique allemande ZDF deux semaines seulement avant l’ouverture du tournoi de football dans l’État du Golfe, soulignant les inquiétudes concernant le traitement réservé par le pays conservateur gais et lesbiennes.

L’ancien joueur de l’équipe nationale du Qatar, Khalid Salman, a déclaré à un journaliste allemand dans une interview qu’être gay est “haram”, ou interdit en arabe, et qu’il a un problème avec les enfants qui voient des homosexuels.

Des extraits de l’interview télévisée ont été diffusés lundi sur le programme d’information de la ZDF Heute Journal. L’interview complète, qui fait partie d’un documentaire, sera diffusée mardi sur ZDF.

Le ministre allemand de l’Intérieur a condamné les propos de Salman.

“Bien sûr, de tels commentaires sont terribles, et c’est la raison pour laquelle nous travaillons à améliorer les choses au Qatar, espérons-le”, a déclaré Nancy Faeser mardi.

Environ 1,2 million de visiteurs internationaux sont attendus au Qatar pour le tournoi, qui a fait l’objet de critiques et de scepticisme depuis que l’émirat riche en gaz a été sélectionné comme hôte par la FIFA en décembre 2010. Des inquiétudes concernant les touristes LGBTQ participant à la Coupe du monde ont également été exprimées pour un longue durée.

Les gays “devront accepter nos règles”

Dans l’interview, Salman a également déclaré que l’homosexualité “est un mal spirituel”.

“Pendant la Coupe du monde, beaucoup de choses viendront ici dans le pays. Parlons des homosexuels”, a déclaré Salman en anglais, qui est simultanément doublé en allemand dans le segment télévisé. “Le plus important, c’est que tout le monde acceptera de venir ici. Mais ils devront accepter nos règles.”

L’interview a été écourtée par un responsable des médias du comité d’organisation de la Coupe du monde après que Salman a exprimé son point de vue sur les homosexuels, a rapporté ZDF.

Faeser, qui est également responsable des sports, a déclaré lors de sa visite au Qatar il y a une semaine que le Premier ministre du pays lui avait donné une “garantie de sécurité” pour les fans “peu importe d’où ils viennent, qui ils aiment et en quoi ils croient”.

Faeser a déclaré que la position du Premier ministre, qui est également ministre de l’Intérieur du Qatar, n’a pas changé. Elle prévoit d’aller de l’avant avec un voyage au match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Allemagne contre le Japon.

Le mois dernier, l’ambassadeur d’Allemagne au Qatar a été convoqué par le gouvernement après que Faeser ait semblé critiquer le pays pour son bilan en matière de droits humains.

A Washington, le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, a qualifié les propos du responsable qatari de “grande préoccupation”.

“Nous avons une relation avec le Qatar qui nous permet de discuter de nos domaines d’intérêt mutuel, mais cela nous permet aussi de discuter de ce qui est important avec les États-Unis et des valeurs de tolérance, de diversité, de respect de tous les gens, peu importe qui ils sont ou qui. ils adorent », a déclaré Price. “Je suppose que nous allons nous en occuper directement.”

