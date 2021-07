La déclaration des ambassadrices Dorothy Shea et Anne Grillo est intervenue un jour après que les deux aient eu des entretiens à Riyad avec des responsables saoudiens sur la façon de trouver une stratégie unifiée pour aider le Liban. Le communiqué de vendredi a déclaré que la France, les États-Unis et d’autres pays continueraient d’apporter une aide d’urgence au peuple libanais, notamment en matière de santé, d’éducation et d’aide alimentaire.