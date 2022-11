Ambassadeur des États-Unis au Canada à mi-mandat, Trump et les camionneurs

OTTAWA –

Avant les prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis, David Cohen, l’ambassadeur des États-Unis au Canada, s’est assis avec la période des questions de CTV pour discuter de l’état de la démocratie au Canada et aux États-Unis, et de ce qu’il surveille mardi.

Cohen a également approfondi la perspective de la réélection de l’ancien président Donald Trump, ainsi que ses réflexions sur la manifestation des camionneurs et l’utilisation par le gouvernement canadien de la Loi sur les mesures d’urgence.



Cette transcription de l’interview de Cohen avec Joyce Napier pour l’épisode de dimanche de la période des questions de CTV a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.



Joyce Napier : Joe Biden a répété à plusieurs reprises que la démocratie était sur le bulletin de vote à mi-mandat et qu’elle était menacée. As tu peur?



Ambassadeur Cohen : Je suis un éternel optimiste. Je n’ai pas peur. Je veux dire, je crois en la nature durable de notre démocratie et, franchement, de la démocratie du Canada également. Cela ne veut pas dire que la démocratie n’est pas menacée. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de moments difficiles. Cela ne signifie pas que tout est doris lisse et hunky. Je pense que la démocratie est menacée. Mais je pense qu’à la fin, la démocratie l’emportera. Il a toujours prévalu, et je pense qu’il prévaudra encore.



Napier : Pensez-vous qu’il prévaudra cette fois ? Ou ces voix que vous entendez de plus en plus aux États-Unis prendront-elles le dessus ?



Ambassadeur Cohen : Cela devient une question un peu compliquée, car que signifie « prise de contrôle » ? Je pense que peu importe ce qui se passera lors de cette élection de mi-mandat, et rappelez-vous, nous n’avons pas de style de gouvernement parlementaire, peu importe ce qui se passera lors de cette élection de mi-mandat, Joe Biden sera président des États-Unis jusqu’au moins 2024. Il contrôlera la Maison Blanche et contrôlera la branche exécutive du gouvernement jusqu’en 2024 au moins. Les républicains de style MAGA gagneront-ils des sièges au Congrès ? Je pense qu’il ne fait aucun doute que cela arrivera. Mais la force de notre système de gouvernement, la force de notre démocratie, c’est qu’aucune élection ne va renverser une démocratie aux États-Unis. J’ai beaucoup travaillé en politique. Je suis maintenant l’ambassadeur des États-Unis au Canada, donc je ne veux pas vraiment être un pronostiqueur politique. Mais la seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il y a une tendance historique selon laquelle le parti du président perd beaucoup de sièges au Congrès lors de cette première élection de mi-mandat. Il y a eu 22 élections de mi-mandat depuis 1934, et le parti du président a perdu des sièges dans 19 de ces 22 élections. Mais l’autre chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a aucun lien entre ce qui se passe lors d’une élection de mi-mandat et ce qui se passe lors de la réélection présidentielle. Pensez au président Obama. Pensez au président Clinton. Tous deux ont perdu 60 ou 70 sièges au Congrès lors de cette première élection de mi-mandat, et tous deux ont confortablement été réélus deux ans plus tard. Voilà donc la tendance et c’est l’une des raisons pour lesquelles je ne m’inquiète pas, et je ne pense pas que les Canadiens devraient s’inquiéter du résultat d’une élection en particulier aux États-Unis.



Napier : Ne craignez-vous pas que certains de ces candidats qui se présentent pour les républicains soient des négationnistes des élections de 2020 ?



Ambassadeur Cohen : Eh bien, ce n’est pas qu’ils sont des négationnistes qui constituent la menace, c’est le potentiel de ce qu’ils pourraient essayer de faire en raison de leurs croyances sur ce qui s’est passé lors des dernières élections. Et je pense que ce qui inquiète le président, c’est que ces individus essaient de changer les règles électorales, finissent par restreindre l’accès au scrutin et mettent fin aux élections libres.



Napier : Mais ils le font déjà, ambassadeur, dans certains de ces États. N’est-ce pas quelque chose qui vous préoccupe ?



Ambassadeur Cohen : Je m’inquiète de toute activité susceptible de restreindre le droit de vote des gens. Je pense que c’est une caractéristique de notre démocratie. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles le président a dénoncé la violence contre le mari de la présidente Pelosi, car la violence n’a tout simplement pas sa place dans un système démocratique. Et nos élus sont les familles de nos élus ne doivent pas être soumis à la menace de violence, simplement en raison de leur lien avec un élu. Mais jusqu’à présent, je ne pense pas qu’il y ait de preuves réelles que les gens ne votent pas à cause de ce qui est arrivé au mari de la présidente Pelosi. Je pense que même s’il y a des éléments dans notre système politique qui, à mon avis, ont intérêt à restreindre le droit de vote, rien ne prouve encore que cela se produise. Et je pense que c’est dans notre système de gouvernement que la liberté de pouvoir voter par correspondance, de voter par correspondance, est l’un des grands mécanismes de protection, parce que si vous avez peur d’aller dans un bureau de vote, ou si vous êtes nerveux à propos d’un bureau de vote, pratiquement partout au pays, vous pouvez maintenant voter par correspondance ou voter par correspondance. Ils votent, ils exercent leur droit de vote et c’est la marque fondamentale d’une démocratie.



Napier : Je veux parler de Donald Trump, car il était dans l’Iowa la semaine dernière, et voici ce qu’il a dit à une foule en liesse : “Afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je vais très, très, très probablement à refaire. Préparez-vous, c’est tout ce que je vous dis. Vous attendez-vous à ce qu’il se présente à nouveau ?



Ambassadeur Cohen : Vous essayez donc de me faire devenir un commentateur politique, ce qui est votre travail, mais je vais résister à cela, en particulier avec cette question, parce que je ne sais pas ce que Donald Trump va faire, et je vais être honnête avec vous, je ne pense pas beaucoup à ce que Donald Trump va faire. Je ne pense pas qu’il serait bon pour le Parti républicain que Donald Trump se présente à nouveau. Je ne pense pas que ce sera bon pour le pays. Je pense qu’il est une force très clivante en politique. Mais je ne suis pas paniqué à l’idée qu’il puisse se présenter à nouveau. Je ne pense pas qu’il gagnera. Je pense qu’une partie suffisante du pays en a assez de Donald Trump pour que je ne pense pas qu’il finira par obtenir la majorité des voix. Je pense que Joe Biden est susceptible de se présenter à nouveau, il a dit qu’il allait se présenter à nouveau, et j’aime les chances de Joe Biden contre Donald Trump au deuxième tour.



Napier : Vous savez que nous menons une enquête sur l’invocation par le premier ministre de la Loi sur les mesures d’urgence. Nous entendons des témoignages selon lesquels certaines de ces personnes voulaient renverser le gouvernement. Il y a eu une telle poussée aux États-Unis. Cela vous inquiète-t-il ?



Ambassadeur Cohen : La question d’un mouvement populiste de droite radicalisé qui n’aime pas les grandes institutions, y compris le gouvernement, n’est pas seulement un problème des États-Unis et pas seulement du Canada. La plupart des démocraties dans le monde connaissent le même type de mouvements. Est-ce que j’aime ça? Non, je n’aime pas ça. Je ne pense pas que ce soit sain. Je ne pense pas que ce soit productif. Mais le test ne peut pas être de savoir si ces mouvements existent, le test doit être de savoir s’ils réussissent. Ils ne réussissent pas aux États-Unis. Ils ne réussissent pas au Canada. Je n’ai vu aucun gouvernement renversé. Je n’ai vu aucun gouvernement local renversé, aucun gouvernement provincial ou étatique renversé, et je n’ai certainement vu aucun gouvernement national renversé. Ils réussissent peut-être à faire du bruit, mais ils ne réussissent pas à atteindre leur objectif de renverser le gouvernement, et c’est à cause de la force sous-jacente de la démocratie.



Napier : Alors mardi est le grand jour dans votre pays. Sur quoi allez-vous vous concentrer ?



Ambassadeur Cohen : Je suis probablement moins concentré sur le mardi comme jour d’élection que beaucoup de gens au Canada, parce que je n’accorde pas autant d’importance aux élections de mi-mandat que beaucoup de gens semblent leur attribuer. Encore une fois, vous avez ces tendances depuis des décennies selon lesquelles le parti du président perd beaucoup de sièges au Congrès. Je ne sais pas ce qui va se passer le jour des élections, mais je ne vais pas paniquer si les démocrates perdent des sièges au Congrès. Ce sera comme 19 des 22 dernières élections de mi-mandat. Je suis intéressé à regarder quelques élections, pour voir comment elles se déroulent, car cela indiquera probablement si le Sénat sera démocrate ou républicain : je m’intéresse à mon État d’origine, la Pennsylvanie, qui est un Sénat très contesté course, je serai intéressé par le Nevada, qui est une course sénatoriale très disputée. Toute course serrée, et je pense qu’il y en a quatre ou cinq, qui pourraient finir par décider du contrôle du Sénat, ce seront des courses que je surveille, mais pas pour une méga tendance.



Napier : Nous sommes nombreux ici au Canada à être très intéressés…



Ambassadeur Cohen : Je dois dire ceci : je parle à beaucoup de gens au Canada. J’aime vraiment faire ça, les médias, les représentants du gouvernement, mais juste les gens ordinaires dans la rue, les gens impliqués dans la communauté et les organisations à but non lucratif, et il y a une connaissance et une inquiétude énormes sur ce qui se passe avec la politique américaine. Je dois dire que lorsque je parle à mes amis à la maison, et ne le prenez pas mal, personne ne parle de politique canadienne. L’événement qui a reçu, pendant mes 10 mois au Canada, le plus d’attention de la part de mes amis à la maison, a été le convoi de camionneurs.



Napier : Pourquoi ça ?



Ambassadeur Cohen : Eh bien, je pense que vous avez beaucoup de médias aux États-Unis. Et je pense franchement que la plupart des médias aux États-Unis sont venus de la perturbation importante du commerce. Nous avons parlé de supprimer 300 millions de dollars par jour et de fermer le commerce transfrontalier. Cela a attiré une réelle attention.



Napier : Ce problème particulier vous a-t-il préoccupé ?



Ambassadeur Cohen : Cela m’inquiétait en raison de son impact sur le commerce. Je suis un grand partisan du premier amendement, le droit de s’exprimer. Je suis avocat de formation, je ne peux pas sortir de ma formation à la faculté de droit, mais lorsque vous apprenez le premier amendement à la faculté de droit, l’une des choses que vous apprenez est que ce n’est pas un droit du premier amendement de crier “au feu ” dans un théâtre bondé. Parce que si vous criez “au feu” dans un théâtre bondé, les gens peuvent courir, ils peuvent être blessés, et vos droits du premier amendement doivent être mis en balance avec les droits de sécurité publique de tous les autres personnes dans ce théâtre. Je suis donc un farouche défenseur des droits du premier amendement des camionneurs et des personnes participant à ce convoi, je ne suis pas un farouche défenseur des droits des camionneurs de perturber 300 millions de dollars de commerce par jour, de menacer les emplois et les moyens de subsistance de milliers de citoyens canadiens et américains qui travaillent dans des usines automobiles, des deux côtés de la frontière, et c’est là que vient l’équilibre. Donc, je suis entièrement en faveur de leur droit de manifester, entièrement en faveur de leur droit de manifester, mais en fin de compte, je ne suis pas entièrement en faveur qu’ils bloquent le passage frontalier le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis . Et je ne veux pas m’immiscer là-dedans, mais je pense que c’est la motivation du premier ministre qui invoque la loi sur les mesures d’urgence, pour s’assurer que les pouvoirs existaient et que la coordination existait en fin de compte pour mettre fin au blocus et pour rouvrir le pont Ambassador et les autres passages frontaliers au commerce. Remarquez qu’en brisant le blocus, personne ne disait qu’il ne pouvait pas continuer à manifester, à protester, à porter des pancartes et à exprimer ses droits à la liberté d’expression. C’est juste un exercice de ces droits qu’ils ne peuvent pas bloquer le commerce.



Napier : Donc, la loi sur les urgences est une bonne idée ?



Ambassadeur Cohen : Je ne suis pas sûr d’en savoir assez sur toutes les subtilités de celui-ci. Ce qui était une bonne idée, c’est que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les gouvernements locaux se coordonnaient et s’organisaient pour briser le blocus. Et je pense que la Loi sur les mesures d’urgence semble avoir fait partie de ce calcul, et donc son invocation avait l’objectif souhaité.



Napier : Intéressant. David Cohen, merci beaucoup d’être ici et d’avoir pris le temps de nous parler.



Ambassadeur Cohen : Merci de m’avoir invité, et quels que soient les résultats des élections, la démocratie américaine sera vivante et dynamique, et la relation bilatérale solide entre les États-Unis et le Canada continuera d’exister et profitera à des millions de Canadiens et d’Américains des deux côtés de la frontière.



Napier : Parlé comme un vrai diplomate. Merci.



Ambassadeur Cohen : Merci.