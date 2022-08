Ambassadeur de Taïwan : Pékin « fabrique » la crise, la Chine prépare une force d’invasion « depuis un certain temps »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a tenté de fabriquer une crise à partir de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taiwan, a déclaré un ambassadeur de la nation insulaire.

“Le fait est que… les visites du Congrès à Taïwan se poursuivent depuis des décennies, et pendant des décennies, cela n’a pas empêché la Chine et les États-Unis d’avoir des discussions sur des sujets d’intérêt mutuel”, a déclaré le représentant de Taïwan aux États-Unis, Hsiao Bi-khim, lors d’une interview. sur “Face à la nation”. “

“Je suis d’accord avec certaines des déclarations de la Maison Blanche américaine et d’autres analyses selon lesquelles le gouvernement de Pékin essaie de fabriquer une crise sur une pratique qui dure depuis des décennies, et ils utilisent cela comme prétexte.”

Pelosi a dirigé une délégation du Congrès sur l’île la semaine dernière en opposition directe aux demandes chinoises d’annulation de la réunion par les États-Unis. Elle a loué les “valeurs démocratiques” et “l’autonomie gouvernementale” de Taïwan et a assuré à l’île que les États-Unis maintiendraient leurs intérêts mutuels en matière de sécurité dans la région.

Le 5 août, la Chine a ensuite annoncé qu’elle suspendrait toutes les discussions prévues avec les États-Unis sur des questions clés en réponse à la visite de Pelosi la semaine dernière, ce qui, selon Pékin, servait à plusieurs reprises de provocation.

Les responsables avaient prévu de se rencontrer et de discuter de sujets tels que le changement climatique, les réseaux de drogue et l’action militaire.

“L’annulation a également envoyé un signal clair aux États-Unis que la partie chinoise n’acceptera jamais que les États-Unis nuisent de manière flagrante aux relations sino-américaines sans en subir aucune conséquence”, a-t-il ajouté. a déclaré le spécialiste des études américaines Lü Xiang de l’Académie chinoise des sciences sociales.

Des responsables chinois ont déclaré que la visite de Pelosi à Taïwan violait la politique “Une seule Chine” et constituerait une aide à une rébellion illégale.

L’ancien rédacteur en chef du Global Times, un média soutenu par le parti au pouvoir, est même allé jusqu’à suggérer d’abattre l’avion de l’orateur si des avions de chasse l’escortaient jusqu’à Taïwan.

Mais Hsiao a souligné que le comportement de la Chine n’est pas nouveau, même si son comportement récent peut sembler sans précédent : Pékin a déployé ses forces militaires – dont 63 avions et 13 navires de guerre – pour mener des exercices aériens et maritimes autour de Taïwan, traversant dans certains cas le méridien du détroit de Taïwan.

“En effet, le comportement de la Chine est sans précédent de par sa portée et son action”, a-t-elle déclaré. “Il semble qu’ils s’y préparent depuis un certain temps – bien avant que la présidente Pelosi ne décide de se rendre à Taïwan.”

“La Chine a rapidement renforcé ses capacités militaires ces dernières années, et ce qu’elle fait à travers ces exercices a le potentiel de mettre en péril certaines des routes commerciales aériennes et maritimes les plus importantes”, a-t-elle expliqué. “Je pense qu’ils mettront également en péril les intérêts de la Chine dans un environnement stabilisé dans lequel les échanges et le commerce peuvent fonctionner.”

L’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a défendu le voyage de Pelosi alors même que certains la critiquaient pour avoir exacerbé les tensions avec Pékin, affirmant que l’oratrice “avait raison d’aller à Taïwan”.

“La Chine essaie de nous intimider, de la même manière qu’elle essaie d’intimider son propre peuple. Et nous ne devrions pas l’avoir”, a déclaré Haley lors d’une interview sur “Fox News Sunday”, ajoutant que la réaction de Pékin équivalait à une “crise de colère”. du président chinois Xi Jinping.

“Le président Xi veut montrer sa force, alors il intimide Taïwan”, a-t-elle soutenu. “Il essaie de prétendre qu’il va y avoir une guerre, il essaie de leur faire peur. L’Amérique ne devrait jamais réagir à la peur. Nous devrions toujours nous concentrer sur la prévention des guerres.”

