Ambassadeur de l’UE à Washington: le soutien américain et européen à l’Ukraine durera

Les responsables européens et ukrainiens ont haussé les sourcils méfiants face aux États-Unis dans les jours qui ont précédé les élections de mi-mandat. Alors que les sondages indiquaient une éventuelle «vague rouge» anti-titulaire catapultant les républicains au pouvoir au Congrès avec une majorité décisive, on craignait que les nationalistes américains de droite ascendants marchant dans l'ombre de l'ancien président Donald Trump ne sapent l'administration Biden. des plans pour soutenir la résistance de l'Ukraine à l'invasion russe en cours. Certains législateurs et candidats républicains ont averti qu'il n'y aurait pas de "chèque en blanc" américain pour Kyiv. D'autres ont même soutenu que tout financement devait cesser.

La “vague rouge” n’a pas eu lieu. Le dépouillement des votes se poursuit et il semble que la nation se dirige vers de minuscules marges à la fois à la Chambre et au Sénat. En Europe, la piètre performance des candidats soutenus par Trump a fait pousser des soupirs de soulagement. Pourtant, comme l’a déclaré Reinhard Bütikofer, un membre allemand du Parlement européen, dans un communiqué, avec 2024 désormais à l’horizon, “il reste suffisamment de raisons pour que l’UE se prépare à de nouveaux changements dans ses relations avec les États-Unis”.

Les résultats du GOP plus faibles que prévu calment les nerfs de l’Europe – pour l’instant

Stavros Lambrinidis, l’ambassadeur de l’UE à Washington, est plus confiant. Dans une interview au lendemain des élections, il m’a dit qu’il n’avait « aucun doute qu’il y aurait une continuité » dans l’aide américaine à l’Ukraine, quelle que soit la dispense politique du prochain Congrès. Ses conversations sur la Colline lui ont donné l’impression d’un “soutien bipartisan indéfectible à l’Ukraine, même dans des circonstances où les gens de ce pays parlent de polarisation sur pratiquement tous les autres sujets”.

Les États-Unis et les 27 États membres de l’UE ont engagé des milliards de dollars d’aide militaire et financière à Kyiv. Il existe un certain consensus parmi les hauts dirigeants, tant chez les démocrates que chez les républicains, sur le fait que ce soutien devrait se poursuivre tant que l’Ukraine résistera aux attaques russes. Cette semaine, la Commission européenne a annoncé une proposition de paquet de quelque 18 milliards de dollars pour aider le gouvernement ukrainien à répondre à ses besoins de financement à court terme en 2023.

L’UE reste solidaire de l’Ukraine. Nous proposons un plan de soutien de 18 milliards d’euros pour 2023. Financement en tranches régulières pour aider à la reprise à court terme et renforcer les institutions. Préparer le terrain pour une reconstruction de 🇺🇦 progressant sur la voie de l’UE. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 9 novembre 2022

“C’est une bataille existentielle pour nous”, Lambrinidis, ajoutant que l’Europe est engagée envers l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”. Ce n’est pas rien : la guerre a imposé un prix amer à l’Europe ; ses sociétés et ses économies sont affectées par les sanctions majeures que leurs gouvernements ont imposées à la Russie. Un hiver froid et des coûts de chauffage qui montent en flèche devraient s’ajouter aux tensions plus larges de la guerre, dont les effets en aval l’ont vue être un catalyseur de l’effondrement d’un gouvernement au Sri Lanka et du début d’une probable famine en Somalie.

La guerre en Ukraine elle-même fait payer un lourd tribut. Le Pentagone estime que pas moins de 200 000 soldats sont peut-être déjà morts en neuf mois de combats – 100 000 Russes et un nombre équivalent d’Ukrainiens, en plus de quelque 40 000 civils.

Pourtant, l’aide occidentale à l’Ukraine a placé le pays dans une position plus forte pour récupérer le territoire perdu par la Russie plus tôt cette année. Cette semaine, après une apparente retraite russe, les forces ukrainiennes sont entrées dans la ville méridionale de Kherson, une capitale régionale que le président russe Vladimir Poutine a illégalement revendiquée comme faisant partie de la Russie après avoir organisé de faux référendums dans quatre soi-disant républiques dans des territoires contrôlés par le Kremlin et ses procurations séparatistes.

Lambrinidis est conscient de la nécessité de ce soutien étranger. En l’absence d’aide, “les chances que Poutine l’emporte sont extrêmement élevées”, a-t-il déclaré. Ce n’est pas un résultat que les responsables américains ou européens sont prêts à accepter.

Le Pentagone envoie de nouvelles défenses aériennes à l’Ukraine alors que la Russie frappe des villes clés

L’ambassadeur de l’UE a présenté la guerre et la stratégie de Poutine sur l’Ukraine comme un défi à relever. “Il s’agit d’un effort explicite d’un autocrate extrêmement dangereux doté d’armes nucléaires pour faire chanter les démocraties”, a déclaré Lambrinidis. “Et s’il devait réussir, pour les décennies à venir, la capacité et la présence des Américains et des Européens dans le monde seraient considérablement réduites.”

C’est parce que le précédent d’un “Poutine victorieux” – qui est, selon Lambrinidis, “le partenaire junior de la Chine” – conduira à “une Chine enhardie dans les prochaines décennies”, a-t-il dit, et provoquera des affrontements et des conflagrations potentiels qui pourraient mettre le bouleversements générés par la guerre en Ukraine dans l’ombre.

Au lieu de cela, la crise actuelle a montré la force des liens transatlantiques. “Le caractère indispensable de ce partenariat était une chose à laquelle Poutine ne s’attendait absolument pas”, a déclaré Lambrinidis, indiquant que la guerre n’a fait que renforcer l’investissement européen dans la sécurité partagée et a conduit à l’élargissement imminent de l’OTAN avec la Finlande et la Suède sur le point d’entrer dans l’alliance militaire.

L’ambassadeur a salué l’efficacité de l’administration Biden à organiser une réponse collective à l’invasion. Pour les Américains et les Européens, a déclaré Lambrinidis, la guerre de Poutine a mis en évidence à quel point « notre sécurité et notre prospérité dépendent les unes des autres ».

Pendant ce temps, au milieu de difficultés économiques et d’une certaine inquiétude du public, les gouvernements européens tentent d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables tout en faisant adopter des plans de relance pour aider les citoyens ordinaires. “Nous nous découplons rapidement des combustibles fossiles russes à un coût économique énorme, tout en soutenant à un coût énorme nos économies et nos populations.”

La politique ukrainienne de Biden fait face à une pression bipartite

La Russie revient à ses “Hunger Games” – ciblant délibérément la production et les exportations alimentaires de l’Ukraine, puis en blâmant le “mauvais Occident”. https://t.co/xvqjW4gHaD — Ambassadeur Stavros Lambrinidis 🇪🇺 (@EUAmbUS) 30 octobre 2022

Méfiants à l’idée de dicter des conditions aux Ukrainiens, peu de responsables occidentaux veulent déclarer publiquement comment ils pensent que le conflit devrait se terminer. Par des canaux indirects, l’administration Biden a pressé l’Ukraine de montrer qu’elle était ouverte au dialogue, même si la perspective de véritables pourparlers est lointaine.

Il y a aussi la question de ce que veut la Russie. “Deux doivent danser le tango et Poutine n’a donné aucune indication qu’il est prêt à avoir des négociations sérieuses”, a déclaré Lambrinidis. “Notre soutien à l’Ukraine est impératif pour qu’ils puissent négocier en position de force ou au moins sur un pied d’égalité – et non avec un pistolet russe sur la tempe.”

Plutôt que les célèbres grands maîtres d’échecs du siècle dernier, les impulsions stratégiques de Poutine semblent plus celles d’un joueur de poker opportuniste, a déclaré le diplomate européen, racontant une analogie que lui a faite le dissident russe (et légende des échecs) Garry Kasparov.