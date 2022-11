Ambassade de Russie à Varsovie attaquée – Moscou

Des personnes non identifiées ont lancé des fusées éclairantes et des cocktails Molotov sur le territoire de la mission, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

L’ambassade de Russie en Pologne a été attaquée par des inconnus la semaine dernière, a déclaré jeudi le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que Moscou exigeait que la Pologne ouvre une enquête sur l’affaire.

S’exprimant lors d’un briefing régulier, le porte-parole adjoint Ivan Nechaev a révélé que « Dans la nuit du 11 au 12 novembre, des inconnus ont tenté à deux reprises d’attaquer notre mission diplomatique à Varsovie. Selon Nechaev, ils ont jeté des fusées éclairantes et des bouteilles de liquide inflammable par-dessus la clôture de l’ambassade.

Pendant ce temps, la police polonaise était juste “regarder passivement” sans faire aucune tentative pour appréhender les contrevenants, a déclaré le responsable. Il a déclaré que l’incident, qui s’est produit au cœur de la capitale polonaise près des bâtiments gouvernementaux, est préoccupant et montre que Varsovie se tient à “violation flagrante” de ses obligations en matière de protection des missions diplomatiques.

Nechaev a exhorté Varsovie “pour assurer la sécurité des missions diplomatiques et consulaires russes”, et exigé que les autorités enquêtent sur l’incident et traduisent les auteurs en justice.

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février, ses missions étrangères à l’étranger ont été vandalisées à plusieurs reprises. Le 26 février, la plaque signalétique de l’ambassade de Russie à Varsovie a été aspergée de peinture et plusieurs fenêtres ont été brisées. Le même mois, des manifestants à l’ambassade d’Irlande ont arraché les armoiries russes du bâtiment.

Le 9 mai, Sergey Andreev, envoyé de la Russie en Pologne, a été attaqué par des manifestants, qui l’ont bombardé de peinture rouge alors qu’il allait déposer des fleurs au cimetière militaire soviétique de Varsovie pour commémorer la victoire sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.