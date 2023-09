Ambassade cubaine à Washington, DC attaquée avec des cocktails Molotov | Actualités sur la criminalité

Un assaillant a attaqué l’ambassade cubaine à Washington, la capitale des États-Unis, avec deux cocktails Molotov, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, sur les réseaux sociaux, ajoutant que personne n’avait été blessé.

L’attaque s’est produite dimanche soir, quelques heures seulement après le retour sur l’île du dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel, après avoir assisté à des événements aux Nations Unies à New York la semaine dernière.

Personne n’a assumé la responsabilité de l’attaque, qui n’a causé ni dégâts ni victimes importants, selon les responsables cubains, même si La Havane a rapidement imputé la responsabilité aux exilés cubains aux États-Unis.

« Les groupes anticubains se tournent vers le terrorisme lorsqu’ils se sentent impunis, ce contre quoi Cuba a mis en garde à plusieurs reprises les autorités américaines », a déclaré Rodriguez sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Pendant la nuit de lundi, 24h/24 et 9j/9, à l’Ambassade de #Cuba L’EEUU a été l’objet d’une attaque terroriste d’un individu qui a lancé deux cocktails Molotov. Pas de hubo daños al personal. Il s’agit de préciser les détails. C’est la deuxième attaque violente contre le siège diplomatique à Washington, ⤵️ – Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 25 septembre 2023

[Unofficial translation: “Tonight, 9/24, the #Cuba Embassy in the US was the target of a terrorist attack by an individual who threw 2 Molotov cocktails. There were no injuries to personnel. The details are being worked out. It is the second violent attack against the diplomatic headquarters in Washington.”]

Le président cubain Diaz-Canel a dénoncé cette attaque et a déclaré qu’il attendait « une action des autorités nord-américaines ».

« La haine a encore une fois provoqué hier soir une attaque terroriste contre notre ambassade à Washington, un acte de violence et de faiblesse qui aurait pu coûter de précieuses vies », a-t-il écrit sur X.

El odio lanzó anoche, une autre fois, une attaque terroriste contre notre ambassade en #Washingtonc’est un acte de violence et d’impuissance qui peut coûter de belles vies. Nous nous dénonçons et nous espérons l’action des autorités nord-américaines.#Cuba 🇨🇺 – Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 25 septembre 2023

La comparution du dirigeant cubain la semaine dernière à l’ONU s’est heurtée à des manifestations d’opposants au gouvernement communiste de La Havane fondé par Fidel Castro.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré lundi que les États-Unis condamnaient fermement l’attaque signalée.

« Nous sommes en contact avec les responsables de l’ambassade cubaine et les autorités chargées de l’application des lois pour garantir une enquête appropriée et opportune ainsi que pour offrir notre soutien aux futurs efforts de protection », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré aux journalistes que son département coordonnait l’enquête avec la police de Washington, DC.

Un porte-parole des services secrets américains a été cité par NBC News comme disant qu’aucune arrestation n’avait été effectuée et qu’il n’y avait pas eu d’incendie ni de dégâts importants au bâtiment.

Alors que Washington est fréquemment témoin de manifestations devant les ambassades étrangères, les attaques sont rares et les États-Unis dénoncent régulièrement les incidents qui affectent leurs missions à l’étranger.

Le lancement de cocktails Molotov est la deuxième attaque violente contre l’ambassade cubaine à Washington, DC, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères.

Rodriguez a déclaré que des coups de feu avaient été tirés sur le bâtiment avec un fusil en 2020. Ces tirs ont laissé des impacts de balle dans les murs extérieurs et les colonnes, brisé un lampadaire et endommagé plusieurs vitres et moulures sur la façade du bâtiment.

Les autorités américaines ont arrêté Alexander Alazo pour la fusillade, l’accusant de plusieurs infractions, selon le ministère américain de la Justice.

L’ambassade de Cuba a rouvert ses portes en tant que mission à part entière en 2015, lorsque les pays ont rétabli les relations diplomatiques rompues depuis 1961.

La réouverture a eu lieu dans le cadre d’une tentative de réconciliation de l’ancien président américain Barack Obama, qui estimait que des décennies d’efforts américains pour isoler l’île avaient échoué.

Son successeur, Donald Trump, soutenu par des électeurs latino-américains résolument anticommunistes dans l’État politiquement vital de Floride, a renversé la plupart des ouvertures d’Obama.

Le président Joe Biden a pour l’essentiel maintenu la politique de pression et d’imposition de sanctions de Trump après que Cuba ait été secouée par des manifestations de masse inhabituelles en juillet 2021.