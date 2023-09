Ambani Ganpati 2023 : Shraddha Kapoor n’a-t-il pas reconnu Rashmika Mandanna, la laissant embarrassée ? [Watch Video]

L’ensemble de Bollywood avait assisté aux célébrations Ganpati de Mukesh Ambani organisées à Antilla. Nous avions un certain nombre de stars comme Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ajay Devgn, Nayanthara, Rashmika Mandanna, Shraddha Kapoor, Disha Patani, Janhvi et Khushi Kapoor et d’autres. L’événement est suivi de près sur les réseaux sociaux, comme tout autre événement de la famille Ambani. Une vidéo de Shraddha Kapoor et Rashmika Mandanna fait le tour des réseaux sociaux. On peut voir les deux dames sur le tapis rouge. On dirait que Rashmika Mandanna et Shraddha Kapoor sont presque face à face. Mais Shraddha Kapoor ne reconnaît pas l’actrice et passe juste à côté d’elle.

Jetez un oeil à la vidéo de Shraddha Kapoor et Rashmika Mandanna

Nous pouvons voir que Shraddha Kapoor passe juste devant l’actrice de Goodbye. Rashmika Mandanna le voit et a l’air un peu gênée. Vous pouvez voir sa réaction devant les pap. Shradda Kapoor portait un salwar kameez blanc pour l’occasion tandis que Rashmika Mandanna portait un sari ivoire.

Les internautes se demandent ce qui ne va pas entre eux

Cela amène les gens à se demander si quelque chose ne va pas entre les deux actrices. Une personne a commenté : « La façon dont Shraddha ignore Rshmika… c’est du népotisme », tandis qu’une autre a dit : « Alors Shraddha et Rashmika ne se saluent même pas et ne se sourient même pas ? Jetez un oeil à certains d’entre eux…

#RashmikaMandanna a déclaré dans une interview qu’elle voulait protéger #SamanthaRuthPrabhu une personne si douce est Rashmika.. Mafia de Bollywood, s’il vous plaît, ne faites pas de mal aux étrangers..#ShraddhaKapoor ???? Vijay rasigar mandram (@RivengardP21153) 20 septembre 2023

Sur Reddit, une personne a écrit : « Je pense qu’elle ne l’a pas remarquée parce que Rashmika posait pour les papas pendant que Shraddha se dirigeait vers l’extérieur, donc techniquement, elle ne pouvait pas voir son visage de dos, n’est-ce pas ? ». On dirait que les gens font ici une montagne d’une taupinière. Rashmika Mandanna et Shraddha Kapoor n’ont aucune histoire entre eux. Il est trop présomptueux de penser que quelque chose ne va pas ici !